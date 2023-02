Agade, sobre la sentencia de Ence: "Es muy positiva"

La Asociación Galega de Depuradores e Comercializadores de Moluscos (Agade) aplaude la sentencia del Tribunal Supremo, que blinda la concesión de Ence en su actual ubicación hasta 2073, pues entiende que de algún modo validará la situación de industrias del sector mar-industria que llevan décadas asentadas en la costa. Eso sí, la organización asume que se trata de una valoración que debe realizarse, “desde la máxima cautela”, puesto que los contenidos concretos de la sentencia todavía no han sido hechos públicos.

“Agade considera muy positiva la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que se acuerda que Ence puede permanecer en la ría de Pontevedra, ocupando dominio público marítimo-terrestre, hasta 2073”, sostiene la organización empresarial. No obstante, hacen un llamamiento a la prudencia, puesto que al no conocerse aún los términos exactos de la resolución judicial no puede concretarse, “su repercusión sobre las empresas depuradoras de moluscos que representa Agade”.

La asociación es, en todo caso, moderadamente optimista, y considera que la sentencia de Ence sí podría ser de aplicación, “a aquellas empresas con concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988 y que ya hubiesen solicitado una prórroga extraordinaria”. No obstante, temen que la resolución no contribuya a despejar la incertidumbre que actualmente sienten las demás. De hecho, con los datos que hay en estos momentos sobre la mesa, es imposible valorar en qué medida se puede aplicar la sentencia de Ence a cada una de las depuradoras de moluscos que tienen dudas sobre el futuro de sus concesiones.

El sector mar-industria gallego es un importante pulmón económico, tanto por el número de empresas y su facturación como por el volumen de empleo que generan y porque son un engranaje fundamental para dar salida comercial a los productos del mar gallego. Pero se siente amenazado desde hace años por diversas medidas legislativas del Gobierno central, que han sumido a algunos empresarios en un escenario de inseguridad jurídica.

Por ello, estaban muy atentos a lo que determinase el Tribunal Supremo sobre la prórroga de la concesión a Ence, por si los magistrados apuntaban alguna clave que permitiese defender la permanencia de las depuradoras en la costa. Lo que ha trascendido hasta ahora no es mucho, pero en Agade se muestran moderadamente optimistas. “Consideramos que esta sentencia añade un elemento más a otras actuaciones en marcha, como la Lei de Ordenación do Litoral de Galicia, que deberían contribuir decisivamente al mantenimiento de las empresas gallegas del complejo mar-industria alimentaria en sus actuales ubicaciones”.

El Supremo estimó el martes los recursos presentados por Ence y otras entidades contra dos sentencias de la Audiencia Nacional, que habían anulado una resolución del Gobierno central en 2016, por la cual se le otorgó a Ence una prórroga en la concesión hasta 2073.