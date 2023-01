Gonzalo Durán hará publicas las imágenes de los hechos sucedidos el 13 de septiembre de 2021 cuando trataron de incendiar su casa. El alcalde de Vilanova ha decidido tomar sus propias cartas en el asunto después de que le fuese archivada la denuncia al respecto de lo sucedido, además de padecer un segundo ataque contra su propiedad. En este caso contra su vehículo aparcado al lado de un taller donde esperaba ser reparado tras una avería eléctrica.

En un abarrotado salón de plenos del Concello de Vilanova, Durán Hermida compareció acompañado por su equipo de gobierno para confirmar que el viernes difundirá las imágenes grabadas por una cámara de seguridad de su vivienda sin descartar la posibilidad de hacerlo en un pantalla gigante en las inmediaciones del Concello. Además, apunta el alcalde, que lo hace porque “si una persona tiene la patología de prender fuego a casas y coches, la víctima puede ser cualquiera y tengo que garantizar la seguridad de todas las personas”.

Según el afectado, en las imágenes de lo sucedido en su casa, se reconoce “a dos individuos, con el aspecto de un hombre y una mujer, que le prendieron fuego a mi casa. Un hecho que puse en manos de la Guardia Civil, presenté denuncia al día siguiente por atentado porque entiendo que es algo que se realizó por mi condición de alcalde”.

La indignación del alcalde se hace extensiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dejó claro que “se ve perfectamente a los dos individuos que atentaron contra mi casa. Es una pareja, iban con gorras y mascarillas”. A ello añade Durán Hermida que “comprobé desde el primer momento que la Guardia Civil no compartía la catalogación de atentado, cuando obviamente quemarle la casa a un cargo público en la definición del código penal es un atentado”.

Peritos criminalistas

Las quejas se hacen extensivas a la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, “no se dignó a llamarme hasta hace dos días cuando pasó lo de mi coche”. Incide también, al respecto de la Guardia Civil, que “en año y pico no tenemos conocimiento de que se haya hecho nada, salvo que he presentado denuncia en el juzgado y se ha archivado la causa”. Ese fue el motivo que llevó a Gonzalo Durán a contratar el servicio de una empresa de peritos criminalistas para esclarecer el caso, “los contraté yo, no el Ayuntamiento de Vilanova”.

En relación a la difusión ahora de las imágenes del hecho sucedido hace cerca de año y medio, el alcalde subraya que “desde un primer momento la Guardia Civil me dijo que no hiciese públicas las imágenes porque perjudicaba totalmente la investigación y el esclarecimiento de los hechos”. Dado que el caso fue archivado, eso lleva a apuntar al alcalde que “ya el argumento ese no me vale para nada. Con lo cual, el viernes, como quise hacer desde un primer momento, voy a hacer públicas las imágenes. Procuraré que tengan la máxima difusión porque se ve perfectamente durante bastantes segundos andar alrededor de mi casa a estos dos criminales”.

Sostiene además el alcalde que las personas que salen en el vídeo atentando contra su casa que “seguro que más de una persona en este pueblo las va a reconocer. Aunque lleven la cara tapada somos un pueblo pequeño y por su forma de andar son perfectamente reconocibles”. Al respecto de lo que se ve en las imágenes, Durán relata que “primero destrozaron una vidriera a las cinco de la mañana. Luego vieron una ventana abierta y se van a algún lugar a coger pastillas de prender fuego y volver a los 5 minutos y 20 segundos para plantar fuego”.

Considera también el alcalde que “la casa a donde fueron a buscar las pastillas está tan lejos como a dos minutos de mi casa. En un pueblo pequeño, una pareja que debe estar entre los 20 y los 40 años, en un radio de 300 metros de mi casa, no hay miles. Dijimos el primer día que no era difícil dar con ellos con los datos que dimos a la Guardia Civil y fue para nosotros una sorpresa que no se resolviese”.

"Clara desprotección"

El enfado de Gonzalo Durán respecto al comportamiento de la Guardia Civil le lleva a afirmar que “a mí no me correspondería hacer la investigación de los delitos, les corresponde a las fuerzas de seguridad que pagamos todos y debe defendernos a todos en un estado de derecho, pero voy a ser yo el que haga públicas las imágenes dado que no hay otra solución para evitar que dos criminales anden sueltos. No podemos vivir así, porque no hay dos sin tres”.

Insiste el alcalde en que “la sensación que tengo es de clara desprotección”. Añade que “voy a hacer públicas las imágenes porque hasta ahora confiaba en el trabajo de las fuerzas del orden hasta que me enteré que ya no estaban trabajando”.

Atentado contra el coche

También hizo referencia al segundo de los incidentes, el sucedido en su Mercedes particular y que también se saldó sin consecuencias personales. Un vehículo que llevaba aparcado varios días sin moverse y que en la madrugada del 7 de enero, a las 1.15 horas, registró un pequeño incendio provocado.

En este segundo asalto, Durán reconoce que solo pudo ver un pequeño fragmento de las imágenes que obran en poder de la Guardia Civil tras ser grabadas por una cámara de seguridad del taller. Sostiene que “la persona llevaba un pantalón de chándal con una raya blanca en el lateral, eso por si dudaba de que tuviésemos las imágenes”.

Va más allá en la identificación el propio asaltado al describir el hecho, “cuando pasaba un coche en dirección a Cambados y veía las luces se escondía detrás de un muro. Y así sucesivamente, hasta que pasó una patrulla de la Guardia Civil que vio un fuego, paró, lo vio escapar y apagó el fuego y ahí se acabó la situación”. Además matiza que para incendiar el coche se utilizaron también pastillas de barbacoa y una botella de gasolina, sin descartar que haya sido el mismo varón el que participó en los dos atentados contra su intimidad.

Indignado con Maica Larriba y el PSOE de Vilanova

Fue el día 7, sostiene el primer edil vilanovés, cuando recibió la llamada de Maica Larriba, “le manifesté mi profundo malestar por la forma en la que se llevó la investigación. Y me contestó estamos trabajando, a lo que yo le contesté que no. Ahora lo retomaréis porque voy a presentar denuncia otra vez, pero no estáis trabajando. No se hizo nada en un año”.

El enfado también se hace extensivo al PSOE, aunque matiza que no a todos sus militantes. Respectos a los representantes locales socialistas sí señaló que “tuve que escuchar que no tenía las imágenes o las estaba escondiendo cuando la Guardia Civil me dijo que no las difundiese y ellos lo sabían. De esa gente no quiero ni oír hablar, la vergüenza es que sean de este pueblo”.

En la misma línea, el alcalde quiso matizar y agradecer “al PSOE de A Illa su consideración, también a Elena Cores, de Podemos. Que el PSOE de Vilanova se solidarice ahora que ven la presión social no me vale cuando lo minimizaron diciendo que era una gamberrada. Tampoco me refiero a todo el PSOE de Vilanova, sino a quienes lo encabezan hoy en día. Que tienen lo peor que podían tener”.