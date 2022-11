¿Quién traicionó a quién en las elecciones de la cofradía de Cambados?

Una vez completado el rocambolesco proceso de constitución de juntas generales y elección de patrones mayores en buena parte de las cofradías gallegas, llega el momento de hacer balance y cerrar filas para trabajar en defensa de los intereses de cada una de ellas. Es lo que se compromete a hacer el grupo derrotado en Cambados, tras empatar con la candidatura que resultó finalmente vencedora.

Ese equipo, que estaba abanderado por Francisco Miser, no solo felicita al nuevo patrón mayor, José Manuel Vilas Charlín, sino que le brinda total apoyo “para sacar adelante todo tipo de proyectos en defensa de la cofradía y los asociados”.

Reclaman transparencia

Eso sí, siempre y cuando “se hagan las cosas bien y con claridad, dejando a un lado el oscurantismo que existía hasta ahora en la cofradía”, siendo Ruperto Costa el patrón mayor.

Su sustituto “siempre nos tendrá a su lado para colaborar y trabajar si es por el bien de todos”, insiste el equipo de Francisco Miser.

Y aplicándose el cuento, esta candidatura también dice abogar por la transparencia cuando públicamente desvela que “las dos mariscadoras independientes que salieron elegidas y dijeron que en ninguna de las dos candidaturas ganadoras quisimos contar con ellas, mintieron al decir esto y asegurar que no les ofrecimos nada a cambio de su voto”.

Eso es “totalmente falso, y lo único cierto es que no las apoyamos porque lo que pedían era que pusiéramos a una de ellas como patrona mayor”, cuando cualquiera de las otras dos listas tenía once candidatos posibles.

Hay que recordar que Teresa Bugallo Piñeiro y Ana Serantes Falcón decidieron abstenerse y no arroparon a ninguno de los otros dos aspirantes a patrón.

¿Vicepatrona o patrona mayor?

Actuaron así, según sus palabras, tras reunirse con ellos y proponerles que, a cambio de sus votos, la primera fuera designada vocal en el cabildo para dar voz a la agrupación, y que la segunda fuera nombrada vicepatrona mayor.

Pero, según el equipo de Francisco Miser, lo que sucedió en realidad fue que “el 31 de octubre contactamos con ellas telefónicamente para organizar una reunión y nos contestaron que fuéramos pensando que una de ellas tenía que ser patrona mayor, lo cual nos dejó muy sorprendidos”.

Días después “nos sentamos con ellas para hablar de cómo gestionar la cofradía y lo único que hicieron fue insistir en que si queríamos su apoyo una de ellas tenía que ser patrona mayor”.

No accedieron a sus pretensiones

Ante esto, “les dejamos muy claro que no íbamos a dejar a nuestro candidato fuera y que íbamos a proponer como vicepatrona a la mariscadora que iba en nuestra candidatura, Eva Cambados, a la que incluso se ofreció ser patrona mayor y no quiso”.

En resumen, que “lo que dijeron las dos independientes fue totalmente falso, como lo es que no quisiéramos a mujeres en puestos de responsabilidad de la cofradía; de hecho, ellas pudieron votar por Eva Cambados o por Patricia Alonso, que iba en la otra candidatura, pero no lo hicieron, sino que se abstuvieron”.

"No se las ve capacitadas"

Abundando en todo ello, el equipo de Miser resalta que ninguna de las dos candidaturas aceptó que una de las independientes fuera patrona mayor “porque no se las ve capacitadas; incluso tanteamos a otros mariscadores, armadores y mariscadores y ni una sola persona nos dijo que pudieran estar capacitadas para ese cargo, por lo que seguimos adelante con nuestra hoja de ruta”.

Para terminar, critican que “también dijeron que no se vendían sus votos, a lo que debemos decir que si alguien no se vendió fuimos nosotros, porque si quisiéramos evitar que José Manuel Vilas Charlín o cualquier otro del equipo de Ruperto Costa fuera patrón, habríamos votado por cualquiera de ellas como patrona, y sin embargo no aceptamos su chantaje y quisimos hacer lo mejor para la cofradía, aunque esto suponga la presidencia para alguien de la candidatura rival”.

Difícil gobernabilidad

Lo cierto es que la tensión es notable y los próximos años no van a ser sencillos, ya que en la junta general las independientes “van a tener la llave para aprobar o rechazar todo tipo de asuntos”.

Todo puede pasar, pues según el equipo de Miser, “siempre fueron muy críticas con el equipo de Ruperto Costa y dijeron que la cofradía necesitaba un cambio y que nos iban a apoyar a nosotros, por eso pensamos que teníamos muchas posibilidades, pero, finalmente, para nuestra sorpresa, se abstuvieron en todo, dejando que saliera patrón alguien afín a aquel que criticaban, y lo hicieron, sencillamente, porque solo querían el cargo de patrona y acabaron tirando los votos que les dieron las mariscadoras”.