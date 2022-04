El proyecto Caminos Escolares Seguros se somete a la aprobación de las aulas del colegio A Lomba

El proyecto Caminos Escolares Seguros emprendido por el Concello de Vilagarcía dio un paso más en el día de ayer con una jornada realizada en el colegio de A Lomba por los educadores sociales y la psicóloga Davinia García, de Stop Accidentes con la presencia de Paola María, concejala de Urbanismo e Mobilidade.

La actividad se desarrolló en las aulas de Educación Primaria y también en el curso de cinco años de Educación Infantil. En ellas los responsables del colectivo que colabora con el gobierno local explicaron el objetivo final de una iniciativa que busca fomentar la autonomía del niño a la hora de desplazarse al colegio y minimizar los efectos de un tráfico masivo en la zona escolar a causa de los desplazamientos en coches por parte de las familias.

Paola María Mochales apuntó que la actividad llevada a cabo ayer en A Lomba “es una pequeña pata dentro del desarrollo que ellos están llevando a cabo dentro del maravilloso proyecto que tenemos en común. Queremos enseñar a los más pequeños las cosas que pueden hacer en el día a día y también enseñarles a sus padres como lo tienen que hacer”.

Cuando todos seamos conscientes del papel que jugamos en la movilidad será la manera de encontrar la convivencia Guillermo Sánchez - Stop Accidentes

Una de las conclusiones que la concejala de Mobilidade observó en la interactuación con los escolares es que “a todos ellos les gustaría mucho la idea de poder venir andando con los compañeros a la escuela. Algo que hicimos todos de pequeños y que ahora, por la propia evolución de la sociedad, se ha perdido. No es más que dar un paso atrás, volver a lo que teníamos que no era tan malo sino todo lo contrario. Personalmente me gustaría que mis hijos lo pudieran disfrutar”.

Por su parte, Guillermo Sánchez, de Stop Accidentes, explicó que en la actividad llevada a cabo con los escolares se trató de “hacerles ver que las calles son espacios de convivencia y debemos recuperar en ellas esta finalidad. Queremos que los trayectos desde casa al colegio y vuelta, dejen de ser un trayecto sin más y se conviertan en una experiencia de aprendizaje. De conocimiento de la ciudad, de un tiempo para socializar y no se trata únicamente de limitar ciertos desplazamientos sino encontrar una fórmula de convivencia”.

Es un proyecto que queremos llevar a toda Vilagarcía porque creo que es un modelo que tenemos que seguir Paola María Mochales - Concejala de Mobilidade

También tuvo un mensaje para los padres Mariña Fuentes, también de Stop Accidentes. Ella señaló que “a veces los mayores, quizá por miedo o por un exceso de protección, pensamos que lo mejor para sus hijos es traerlos en coche al colegio por seguridad. Nosotros pensamos que es todo lo contrario porque es con el exceso de coches cuando creamos problemas de seguridad”.

Insiste en este sentido la educadora social al asegurar que “hay que ir hacia el futuro viendo que hay cosas del pasado que se pueden recuperar. El venir acompañado de otros alumnos al colegio supone un cambio de hábitos muy pequeño que puede tener unos beneficios muy grandes”. Añade Guillermo Sánchez que “cuando todos seamos conscientes del papel que jugamos en la movilidad será la manera de encontrar la convivencia. De nada sirve enseñar a los niños si los padres no ponen de su parte”.

El proyecto de Caminos Escolares Seguros proseguirá con la valoración de las encuestas que los propios alumnos deben cubrir en sus casas con sus familias, así como futuras reuniones con las Anpas para coordinar todos los detalles.

En cuanto a la obra, ya se ha abierto el plazo para la licitación de la misma, y la intención pasa por que empiecen durante la época estival para causar el menor trastorno posible. Finalizó Paola María Mochales apuntando que “es un proyecto que queremos llevar a toda Vilagarcía porque creo que es un modelo que tenemos que seguir”.