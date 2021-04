“Si mandamos satélites a Marte podemos confiar en la vacuna”

José Cacabelos, el alcalde socialista de O Grove, hace una defensa a ultranza de las vacunas como herramienta vital para frenar el avance del coronavirus. Con su pueblo en situación crítica y sometido a medidas de restricción extraordinarias, el regidor ruega a sus ciudadanos, y al conjunto de la sociedad, “que nadie rechace la vacunación”.

Lo cierto es que el primer edil considera “ridículo” que haya personas que se niegan a ser inmunizadas, de ahí que ponga ejemplos de que “la ciencia nos ha dado esperanza de vida” y sostenga que confinamientos como el que ahora vuelve a vivir su localidad son medidas tan necesarias como insuficientes, ya que lo que debe primar, a su juicio, es la inmunidad de rebaño.

Su mensaje es contundente: “Animo a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los que rechazan la vacuna, a confiar en la ciencia, pues si mandamos satélites a Marte, podemos hablar por WhatsApp, nos comunicamos a nivel mundial con las redes sociales y avanzamos en energías renovables es porque, gracias a la ciencia, la humanidad ha sido capaz de evolucionar a lo largo de la historia”.

"No tiene sentido que algunos tengan una mentalidad propia de la Edad Media"

Y en ese progreso al que alude se incluyen las vacunas, las cuales "nos han dado más esperanza de vida”, sentencia el primer edil cuando recalca que “estamos en el siglo XXI, y no tiene sentido que algunos tengan una mentalidad propia de la Edad Media”.

Lo que quiere decir es que “el cierre de la hostelería, el confinamiento perimetral, la reducción de aforos y demás medidas adoptadas son acciones pasivas y muy limitadas con las que, básicamente, se nos pide que permanezcamos en nuestros domicilios y solo salgamos para actividades esenciales como ir a trabajar, a la compra o al médico".

Todo ello, argumenta, "acciones que ya se aplicaron antes e hicieron que bajaran los contagios puntualmente, pero no impidieron que nos entusiasmáramos y volvieran a subir, dando así un paso atrás tras otro, por eso insisto en que la única forma de darlo hacia delante es con la vacuna”.

Abundando en ello, el líder socialista de O Grove considera “ridículo" que las autoridades sanitarias "nos ofrezcan una vacuna para frenar la mayor pandemia de los últimos cien años y que aún quede gente que se niega a ponérsela”, ya que este rechazo a la inmunización es un proceder que “no conduce a ninguna parte” y constituye “un peligro para todos”.

Lo plantea así desde el pleno convencimiento de que, “a día de hoy, la vacuna es la única solución para que esta sociedad pueda inmunizarse y superar el COVID-19; todo lo demás, insisto, son medidas parciales o temporales que nos permiten estar en una montaña rusa, hoy mejor y mañana peor, pero la normalidad que todos deseamos solo se alcanza con la vacunación”.

Daños psicológicos

Con el municipio cerrado perimetralmente y los contagios al alza desde mediados de marzo, el alcalde hace este llamamiento a la vacunación tras detectar que “la sociedad necesita normalidad cuando antes, ya que está muy cansada de una situación que nos está pasando una importante factura, también desde un punto de vista psicológico".

Esto se debe a que "el ser humano necesita el contacto, la amistad y a la familia para abrazarse y compartir momentos, vivencias y emociones, que es algo que también nos está arrebatando el coronavirus”.

De ahí que, para terminar su posicionamiento respecto a la vacuna, José Cacabelos solicite al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia “la máxima colaboración y lealtad institucional, para que entre todos podamos desarrollar un plan de vacunación claro que ponga fin a esta pandemia”.

Una situación crítica en la localidad meca

Hace este análisis después de apuntar, como se avanzaba en FARO, que “en veinte días hemos pasado de una situación muy positiva a 53 casos, con una incidencia acumulada de más de 300 a catorce y siete días que, por si fuera poco, sigue incrementándose”.

Por eso José Cacabelos no duda en definir la situación como “un golpe anímico y económico brutal” para el pueblo meco, acordándose así, nuevamente, de la hostelería, ya que “es un sector que debemos defender a ultranza por el papel que ha desempeñado en las últimas semanas, cumpliendo estrictamente los protocolos COVID y colaborando con Policía Local y Guardia Civil para que nada fallara en Semana Santa”.

Lo que sucede es que esa “responsabilidad” de la hostelería “no se ve para nada recompensada, de ahí esta sensación de tristeza, rabia contenida e incomprensión que tienen ese sector y tenemos todos”, asevera el máximo mandatario.

"Volver a empezar"

Ahora solo cabe “volver a empezar” y “pedir de nuevo a los vecinos que vuelvan a actuar con responsabilidad porque, como queda claro, el COVID sigue ahí y se resiste a abandonarnos”.

Razón de más para dar importancia a los cribados, que volvieron a realizarse ayer entre niños y adultos, y a las vacunaciones, recibidas ya por no pocos vecinos mecos en la ciudad de Pontevedra.

En ello profundiza Cacabelos cuando señala que la única forma de “dar pasos definitivos hacia adelante y no volver atrás es con la vacuna, por eso en O Grove reclamamos que se vacune al conjunto de la población cuanto antes”.

Nuevos positivos

Lo dice al tiempo que resalta que con los cribados realizados en los dos últimos días, “ya se han detectado nuevos positivos”. Lo cual es tanto como decir que el cierre perimetral de O Grove y las medidas restrictivas introducidas “pueden prolongarse, al menos, diez días”.

Puede que “todo el mes de abril”, lo que supone que “el verano se nos viene encima sin que hayamos solucionado o atenuado este grave problema, con lo que esto supone de amenaza para la hostelería y el conjunto de la economía local”.

El temor es más que evidente “porque parece que esto no se acaba de normalizar y además genera pérdidas añadidas a muchos negocios, puesto que compraron materia prima y contrataron personal para trabajar en Semana Santa y enlazar ya con el verano, pero ahora resulta que tienen que cerrar todo de nuevo, cancelar reservas y enviar trabajadores a ERTE”.

Frente a lo cual, esgrime el alcalde que “es preferible cerrar dos meses y abrir de forma definitiva, y con garantías de continuidad, en lugar de meternos en esta montaña rusa anímica, económica y social que nos hizo pasar de un momento de máxima confianza a un bajón absoluto, siendo con A Pobra, los dos únicos municipios gallegos en esta grave situación”.

Estas reflexiones le sirven para arropar a unos hosteleros locales que se quejan también porque en Sanxenxo y otros municipios en situación semejante a la que ahora atraviesa O Grove “les permitieron abrir las terrazas”.

No quiere polemizar

Pero Cacabelos, aún haciéndose eco de ese “enfado, rabia y decepción” de la hostelería local, no quiere entrar a valorarlo, “por lealtad y respeto a las autoridades sanitarias”, aduce.

Y también porque asume que “en O Grove tenemos demasiados positivos en muy poco tiempo; y aunque no llegamos al pico de 64 contagios que tuvimos en noviembre, vamos camino de ello”, sentencia.

Ya no llegan clientes de otras localidades vecinas ni turistas

En los negocios ya se nota tanto el cierre de la hostelería como el perimetral, pues no reciben clientes de otras localidades.

Carlota Montenegro, de la carnicería La Bellota, explica que algunos acudieron el miércoles a por provisiones. “Este cierre perjudica a todo el pueblo”, sentencia.





Descargas de mejillón y navajas en Porto Meloxo

Los grovenses no pueden salir del pueblo, salvo por causas justificadas. Los que sí salen son los productos que descargan en sus puertos.

Por ejemplo, el mejillón de Amegrove destinado al mercado de fresco y las navajas recién extraídas en San Vicente. Todo ello llegó ayer a Porto Meloxo.

Los grovenses muestran su preocupación y exculpan al sector hostelero

Estas son algunas de las reacciones que FARO DE VIGO pudo recoger ayer en O Grove:





Blanca Cao (Vendedora de la plaza de abastos): “Los contagios no fueron en la hostelería”

“Esto es una ruina para el pueblo y, sobre todo, para la hostelería. Es horrible y un golpe terrible para este sector, que no tiene culpa de lo que está pasando, ya que los contagios no se produjeron en los bares o restaurantes, donde desinfectan permanentemente, sino en domicilios particulares”.





M.S.P. (Ayudante de marinero): “Mucha fiesta y muchos botellones en A Toxa”

“Lo que está pasando en O Grove no es normal, y es evidente que perjudica a todo el pueblo, pero muy especialmente, a los hosteleros. Se debe a que mucha gente estuvo de fiesta, con niños, y todo, como si no pasara nada; y en A Toxa los chavales no dejaron de hacer botellones”.





Chema Caamaño (Gerente de Pescadería San Martiño): “El primer día ya se nota; está el pueblo desierto”

“Siempre hay gente haciendo cola para entrar y en el primer día del nuevo confinamiento ya se nota un bajón terrible, pues no pueden venir clientes de otros municipios ni pueden llegar turistas, por eso está el pueblo desierto. Es un paso atrás terrible del que no es culpable la hostelería”.





Ángel Sueiro (Marinero jubilado): “Volvemos a estar castigados”

“Este nuevo confinamiento es como se estuviéramos nuevamente castigados, y esto perjudica enormemente a todo el pueblo; muy especialmente a los hosteleros. Aunque la hostelería lleva la culpa y paga las consecuencias sin motivo, ya que los contagios que hay ahora fueron en domicilios”.





Dolores Gondar (Presidenta de la agrupación de marisqueo a pie): “Esto es hambre para el pueblo”

“En el marisqueo no tenemos problemas en cuanto a contagios porque usamos mascarillas y adoptamos medidas de seguridad; pero económicamente también nos resentimos, sobre todo por el cierre de la hostelería, que no tiene culpa de nada. Esto supone hambre para todo el pueblo”.