¿Me darán la segunda dosis de AstraZeneca pese a que han decidido no administrarla más a los menores de 60 años? ¿O me quedaré solo con una dosis y una inmunización del 70% cuando otros ciudadanos con otros viales tendrán una inmunidad de más del 90%? ¿O me administrarán una segunda dosis pero de otra marca? Éstas son las preguntas que ayer se hacían unos cien mil gallegos, menores de 60 años ue han recibido la primera dosis de la fórmula de Oxford.

Todos ellos deberían esperar para resolver sus dudas y en muchos casos su angustia por las dudas que han surgido en torno a esta vacuna. La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad se reunió ayer, pero no tomó ninguna decisión. Aplaza la resolución, a la espera de que se vaya actualizando y ampliando la evidencia científica, y a nuevas evaluaciones de la EMA. También espera a saber qué harán otros países comunitarios.

Desde el Sergas explican que ha margen, pues a los cien mil gallegos pendientes de la segunda dosis no les toca recibirla hasta dentro “de diez o doce semanas”.

Lo que sí decidió ayer la Comisión de Salud Pública fue ampliar la vacunación con AstraZeneca hasta los 69 años. El día anterior se acordó suspender la administración de este vial y seguir administrándolo en la franja de edad de 60 a 65 años. Ayer se extendión hasta los 69 años. El objetivo es completar cuanto antes la vacunación de la población más vulnerable al COVID-19.

Esto significa que, de momento, las personas mayores de 70 años, a las que se está ya vacunando, seguirán recibiendo vacunas de Pfizer y de Moderna (como hasta ahora). Está previsto que, en cuanto lleguen a España, los primeros frascos de la fórmula de Janssen también se administre a mayores de 60 años.

La decisión del miercoles por la noche de Sanidad y las comunidades de suspender la vacunación con AstraZeneca para los mayores de 60 años, tras las dudas manifestadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) obligó a la Xunta a parar la vacunación de 1.403 gallegos citados para ayer mismo. Eran profesores y personal de Educación Infantil y Educación Especial, centros de menores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Servicio Marítimo, entre otros.

El Sergas también está reprogramando las citas de algunas personas mayores de 60 años, debido al ajuste de dosis en cada área sanitaria. Por áreas de sanitarias, la más trastocada por la reprogramación es la de Vigo, con 505 personas a las que se han desconvocado. Le siguen la de Santiago-Barbanza con 400, la de A Coruña-Cee con 220, la de Lugo AMariña y Monforte con 161 y la de Ourense con 117 afectados. En Ferrol y Pontevedra-O Salnés, ayerno estaban programadas vacunaciones de grupos imprescindibles.

Hasta la fecha, el número total de vacunas de AstraZeneca administradas en Galicia es de 140.903 dosis, de los que unos cien mil serían menores de 60 años. La pauta completa solo la tienen en la comunidad 21 personas,.

Vacunación récord

Pese al contratiempo de parar la vacunación con AstraZeneca, ayer en España se registró un nuevo récord de dosis administradas en 24 horas con 453.682 pinchazos.

El Ministerio de Sanidad informó que 3.020.450 personas han recibido ya la pauta completa de alguna de las tres vacunas anti-COVID, un 6,4% de la población. Por otro lado, el 14,3% (6.791.079 personas) ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna.

En total, se han administrado 9.811.529 dosis, el 82% de las entregadas por las farmacéuticas, que se corresponden con el 12% del total de las más de 93 millones de dosis adquiridas por el Gobierno.

En Galicia, se han inyectado 624.745, el 9% de las entregadas a la Comunidad. Y 182.845 gallegos ya han recibido las dos dosis.

Por otra parte, el Gobierno español notificó ayer 9.901 nuevos contagios y 142 fallecidos más. La incidencia acumulada sube 7 puntos y se sitúa en 174 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.