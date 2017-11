China prevé disparar un 30% su producción acuícola para 2025: 62 millones de toneladas

La fuerte demanda de alimento en China, y sobre todo de pescado, y la situación de los mares que rodean al país hará que el sector de la acuicultura dispare su producción un 30% para 2025, cuando esperan superar las 62 millones de toneladas.

Según indicó Cui He, presidente de la China Aquatic Product Processing and Marketing Alliance (Cappma), el país "ha desarrollado a una alta velocidad" tanto la peca extractiva como el cultivo de peces. En unas declaraciones recogidas por el medio especializado Undercurrent News, Cui He agregó que para llegar a esas cifras la producción primero sufrirá un bajón hasta 2020, porque el país asiático está llevando a cabo un programa que busca "calidad sobre cantidad".

Según el responsable de Cappma, el país se encuentra en un período de transición en que quieren "desarrollar un más avanzado e industrializado sector" y que necesitan "el apoyo del sector financiero" con el que tener más "grandes empresas con una sólida capacidad financiera para la acuicultura".

Cui He apuntó además que para lograr estos objetivos se encuentran en plena cooperación con Noruega, que "se está volviendo más importante" debido a su sector de salmón plenamente desarrollado, los proveedores de equipos de acuicultura y las instituciones financieras con conocimiento del sector, comentó.

Mientras hasta 2020 decrece la producción acuícola y se producirá un recorte de la flota en 20.000 unidades, el país prevé que las importaciones aumenten un 12% en dos años, hasta los 6,4 millones de toneladas.