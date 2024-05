Irlanda veda al arrastre cinco áreas en aguas de Gran Sol para proteger corales

La pesca de arrastre no lo tiene fácil en aguas europeas. En los últimos años, los armadores y las asociaciones que defienden sus intereses se enfrentan a regulaciones que vedan cada vez más su actividad y que no van a disminuir, más bien todo lo contrario. El máximo exponente es, sin duda, el reglamento que prohibe desde el 9 de octubre de 2022 la actividad de pesca de fondo –incluyendo al palangre– en 87 zonas que se extienden desde el Golfo de Cádiz hasta el norte las aguas al noroeste de Irlanda. A ellas se les puede sumar las áreas marinas protegidas que está impulsando en estos momentos Reino Unido o aquellas en las que trabaja Dublín. El Gobierno irlandés, que ya en el pasado emitió avisos para el cierre de ciertos caladeros, acaba de anunciar que prohibirá el arrastre en cinco zonas de Gran Sol con la premisa de proteger corales, además de una amplia área más en la que cada año no se podrá trabajar durante el mes de mayo para preservar el desove de la cigala.

La Autoridad de Protección de la Pesca Marítima (SFPA, en sus siglas en inglés) de Irlanda publicó esta semana un nuevo “aviso de información pesquera” o FIN, que contiene información para los armadores “sobre las zonas vedadas a la pesca” en sus aguas. Se trata de alertas en las que se recogen las zonas que pueden ser cerradas de forma “permanente”, que hacen alusión a “ciertos tipos de artes” que están prohibidos o que solo señalan cierres “en determinadas épocas del año”.

En el caso de este último aviso, se divide en dos, el que afecta a los hábitats de corales y el que busca proteger el desove de las cigalas. En el primer caso, el que más impacta a la pesca, se divide en cinco áreas de las que tres afectan directamente al caladero de Porcupine, uno de lo más explotados por la flota, con dos zonas al norte y una al sur, además de otras dos denominadas “Belgica Mound” y “Hovland Mound”.

Sin embargo, y al igual que hizo la Comisión Europea para las 87 vedas, Irlanda comete el error de meter en el mismo saco al arrastre y al palangre, un arte cuyo impacto en el fondo es totalmente diferente y prácticamente nulo. Así, el SFPA explica que esas cinco zonas “están permanentemente cerradas” para las redes de arrastre de fondo o similares, redes de enmalle de fondo, de trasmallo, de enredo y palangres de fondo. En cambio, en estas zonas sí podrán faenar los buques pelágicos, aunque tendrán que avisar “con 4 horas de antelación su intención de entrar en un hábitat vulnerable de aguas profundas”.

Cigala

Por otro lado, el SFPA también anunció otro cierre para la pesca en Gran Sol, aunque en este caso temporal. En concreto, la zona afectada se encuentra dentro de las subzonas VIIc y VIIk del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) y responde a la protección del desove de la cigala. Por ello, la veda es de carácter anual y se aplica durante un mes, el de mayo, durante el que no se podrá realizar pesca dirigida para esta especie.

El aviso realizado por la SFPA incluye, en detalle, los caladeros que se cierran al arrastre y la veda de la cigala, con las coordenadas en cada caso.

Estudio

Los cierres anunciados por Irlanda coinciden con la elaboración del estudio de impacto que anunció la Comisión Europea a los Estados miembro y al sector este mismo año. El “Grupo de Trabajo de Expertos” del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf, en inglés), creado especialmente para analizar el daño socioeconómico de las 87 zonas vedadas para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME), algo que no se hizo durante la tramitación de la norma, tiene previsto tener listo el informe en septiembre, aunque será en noviembre cuando se aprobará de forma definitiva.

Hasta entonces, como informó este medio, Bruselas no tomará una decisión sobre modificar o no las actuales vedas, por lo que cumplirá más de dos años inalterable pese a que el compromiso era el de hacer una revisión anual.

El propio Stecf admitió recientemente que “puede haber subestimado los impactos negativos del cierre de los VME”. “No se analizaron en su totalidad los impactos sobre los buques artesanales de España, ni tampoco se completaron análisis del desplazamiento del esfuerzo pesquero”, apuntó el organismo en su 75th Plenary Report (Informe Plenario).

