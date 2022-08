Hayas ido una vez a las islas Cíes, dos, tres, una docena o ninguna, seguro que hay muchas cosas que desconoces. La visita al paraíso natural más icónico del archipiélago de las Illas Atlánticas no puede ser improvisada, es mejor no dejar nada al azar. Desde los pasos burocráticos que debes seguir para conseguir el billete de barco, las cosas imprescindibles que tienes que meter en la mochila, las rutas de senderismo que puedes disfrutar, las mejores playas en las que bañarse y, por supuesto, los secretos que esconden. Paso a paso:

Lo primero es lo primero. Antes de poder poner un pie en las islas Cíes hay que conseguir una autorización de la Xunta de Galicia. Tramitarla no es difícil, pero hay que seguir diferentes pasos en función del tipo de estancia. Si pretender ir y volver en el mismo día, se tramita de una forma; si te quedas a dormir en el camping, de otra. En la información bajo estas líneas tienes las respuestas a las dudas más frecuentes (si vas y vuelves en el día y quieres acelerar la tramitación de la autorización, puedes conseguirla en este enlace).

¡No te olvides! Una vez que tengas la autorización (si vas a dormir ya te la gestiona el camping cuando hagas la reserva) debes acceder a la web de alguna de las navieras (puedes consultar todas en este enlace) para comprar los billetes (el precio de ida y vuelta para adultos ronda los 20 euros). Te pedirán ese código de pre-reserva. Consejo: No esperes mucho si quieres tener mayor disponibilidad de frecuencias en los barcos, porque las plazas se agotan.

Lo que debes meter en la mochila

Además del billete, la autorización y las ganas de descubrir las islas que presumen de una de las mejores playas del mundo —según publicó el periódico The Guardian en 2007— tendrás que meter en tu mochila varias cosas imprescindibles. Puedes descubrirlas en la información bajo estas líneas (¡si te las dejas atrás, te arrepentirás!).

VÍDEO: los rincones que no te puedes perder

Las Cíes tienen de todo (o casi). Mar y montaña, playas y montes. Todo un tesoro natural que combina fauna, flora, arenales de lujo y aguas azules como las de los documentales. Como casi todo el mundo, empezarás por la playa de Rodas, pero hay mucho más. La playa de los Alemanes, el alto do Príncipe o el de a Campá, la silla de la Reina, el faro do Peito... Bajo estas líneas puedes conocer todos los sitios que no te debes perder una vez que desembarques.

Rutas de senderismo

Las islas Cíes son playas paradisíacas, pero también mucho más. Además de tomar el sol, realizar alguna de las rutas de senderismo que recorren el archipiélago es casi una obligación. Los que lo hagan se quedarán (todavía más) boquiabiertos con su belleza natura. Toma nota, te contamos en el siguiente enlace cómo es cada ruta: distancia, tiempos, paisajes...

Ojo con las gaviotas

Todos los días se producen robos en las islas Cíes. Pero también algún que otro ataque. ¡Qué no cunda el pánico! El paraíso gallego es seguro. Pero hay que tener en cuenta que allí viven todo el año expertas ladronas. La mayor colonia de España. Te damos varios consejos para evitar sus ataques:

Prohibiciones: en las islas Cíes no todo vale

El paraíso gallego está lleno de prohibiciones. Pero no podía ser de otra forma. En las islas Cíes no todo vale. Miles de visitantes anuales hacen que cada conducta individual sea clave para preservar el Parque Nacional y todas las especies que habitan en él. Hay cosas imprescindibles que no te puedes dejar atrás si las visitas, pero también conductas que debes saber que están prohibidas:

Los secretos mejor guardados

¿Estás pensando en hacer un viaje a las islas Cíes? Si es así, lo primero que debes saber es que no eres la única persona. De hecho, la demanda se dispara cada año que pasa: actualmente tiene ya reservas diarias hasta agosto. ¡Qué no cunda el pánico! Todavía estás a tiempo... de replantearte este viaje.

¿Sabías que la mayoría de viajeros van y vuelven a las islas Cíes en el mismo día? Si este es tu plan, probablemente no conoces los secretos del archipiélago que (casi seguro) harán que reconsideres tu viaje. Te los desvelamos en la información sobre estas líneas.