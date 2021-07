¿Quieres o vas a viajar a las Islas Cíes? Si es así, antes de nada debes saber que tienes que contar con autorización (puedes consultar en este enlace cómo tramitarla). Pero esto no es lo único que deberás meter en tu mochila si quieres disfrutar al cien por cien de este paraíso natural.

Además del billete, la autorización y las ganas de descubrir las islas que presumen de una de las mejores playas del mundo -según publicó el periódico The Guardian en 2007- tendrás que guardar en tu mochila varias cosas imprescindibles:

1. Bolsa para la basura

"Lo que va, debe volver". Debes saber que en las Islas Cíes no hay papeleras (sí hay algún contenedor en el camping, aunque teóricamente de uso exclusivo para campistas). Por ello, es recomendable que lleves a mano alguna bolsa que te permita guardar los desperdicios que generes. ¡Los tendrás que traer de vuelta! En el puerto de Vigo, por ejemplo, hay contenedores en los que podrás dejar la basura nada más bajarte del barco.

CONSEJO: ¡Ojo con las gaviotas! En las Islas Cíes hay gaviotas. Y muchas. Y son expertas ladronas de comida. Lo primero, nada de hacerles daño. Están protegidas. Si ven una bolsa, saben que puede haber alimento. Protégela bien. Cuanto más tapada y guardada, mejor. De lo contrario, lo más probable es que "vuele" la comida que llevas en su interior. ¿Dudas de sus habilidades? Si es así, pincha en "VÍDEO" y verás como son capaces de "robarte" hasta una cámara. VÍDEO

2. Agua

En las Islas Cíes hay alguna fuente, pero el agua no es potable. Por ello, lo más recomendable (sobre todo si vas a hacer alguna de las rutas de senderismo) es que te lleves agua. En cualquier caso, allí también podrás comprarla en alguna de las pocas cafeterías y restaurantes que hay. En el camping, además, hay una tienda.

¿Cuál es la mejor playa de las islas Cíes? Rodas se lleva la fama, pero hay otros arenales con gran encanto, ¿con cuál te quedas? Leer más

3. Protección solar

En las Islas Cíes el sol pega. Y pega mucho. ¡Y cuidado!: aunque el día esté algo nublado, no te confíes. ¡Engaña! Si no quieres ponerte como un camarón y aprecias tu piel y tu salud, no escatimes en crema solar. Un consejo: si te la echas en el barco o antes de subir a él ganarás tiempo y llegarás ya bien protegido. Por supuesto, gorros, viseras, gafas de sol, sombrillas... también son recomendables.

Robos y ataques de gaviotas en las islas Cíes: ¿cómo evitarlos? Leer más

4. Calzado cómodo

Las Islas Cíes son mucho más que la playa de Rodas. Puede que solo quieras ir a tirarte en la arena todo el día. Si ese es tu plan, probablemente las chanclas serán suficientes. Pero ojo: si tienes pensado hacer alguna de las rutas o incluso si pretendes ir a alguno de los arenales más alejados del muelle (donde se ubica la playa de Rodas), no lo dudes: mete en la mochila calzado cómodo.

5. Un jersey te puede salvar el día

Llévate una rebequita por si refresca. Lo agradecerás. Puede que no la uses en todo el viaje, pero será tu as en la manga si entra niebla. Y es impredecible. Ningún parte meteorológico te avisará de ello. Además, probablemente quieras ir en la cubierta superior del barco para disfrutar de las magníficas vistas de la Ría de Vigo. Y ahí también puede hacer bastante frío. No te arrepentirás (ni de ir en la cubierta superior, ni de llevarte un chaquetita).