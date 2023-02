Un lugar mágico hasta ahora inaccesible. Las pasarelas de madera están de moda. Estos caminos que permiten la visita a las entrañas de auténticos tesoros naturales se han ido multiplicando en los últimos años. Portugal es un claro ejemplo de este boom. Entre los más populares del país vecino están los Passadiços del Paiva, donde la kilométrica caminata incluye un paseo de vértigo a través de uno de los puentes colgantes peatonales más grandes del mundo: el Arouca 516. Pero hace escasos meses que cuenta con competencia en pleno corazón da Serra de Estrela.

El nuevo camino estrella de madera en Portugal se llama Passadiços de Mondego. Abrió a finales de 2022 y la ruta presume de casi 12 kilómetros de longitud, la mayoría sobre pasarelas.

La senda de madera discurre por el curso del río Mondego y dos de sus afluentes: Ribeiro do Barrocal y Caldeirão. Todo ello dentro del Geoparque da Estrela, reconocido por la Unesco. Además, a lo largo del recorrido los visitantes podrán atravesar varios puentes que han sido rehabilitados, tres de ellos colgantes; contemplar espectaculares cascadas o ver de cerca algunos tesoros arquitectónico. Todo ello, bañado por la naturaleza de la espectacular Serra da Estrela, en la que se encuentra el punto más alto del Portugal continental: Torre.

Tres rutas, tres dificultades

Aunque la ruta más exigente presume de casi 12 kilómetros y se necesitan más de cuatro horas para completarla, los visitantes pueden optar por otras más cortas. La tres propuestas oficiales son:

COMPLETA

12 km (Barragem do Caldeirão – Videmonte)

Duración aproximada: 4h / 5h horas

Dificultad: Mediana

Tipología: Lineal

FAMILIAR

2 Km

Videmonte – Açude dos Trinta

Tipología: Lineal

MOVILIDAD REDUCIDA

2 Km

Vila Soeiro – Central – Puente Colgante (Engenho do Pateiro)

Tipología: Lineal

Las pasarelas nacen en Videmonte y llegan hasta la presa de Caldeirão atravesando varias parroquias. En la caminata los turistas podrán ver de cerca joyas naturales únicas como: Albufeira do Caldeirão, Miradouro do Mocho Real, Cascata do Ribeiro do Caldeirão (Cascata Rosa), Antiga Fábrica da Luz, o las Cascatas do Ribeiro dos Barrocais, entre otras.

Entradas

Para acceder a los Passadiços do Mondego es preciso reservar entrada. Si quieres conocer más de cerca estas pasarelas de moda en Portugal y ver la disponibilidad de plazas, puedes hacerlo a través de su página oficial: www.passadicosdomondego.pt