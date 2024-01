Soutomaior disfrutará este año de su Entroido más tradicional con la recuperación de antiguas costumbres como la Corrida do Galo, que se había perdido con el paso del tiempo y ahora regresa gracias al trabajo de investigación realizado por el antropólogo Rafa Quintía.

Otra de las novedades de esta popular fiesta será el adelanto del desfile de comparsas al 3 de febrero, en este caso motivado por la convocatoria de las Elecciones Gallegas para el día 18, fecha en la que estaba programada el desfile de los grupos de personas disfrazadas por las calles de Arcade.

Programa completo

El nuevo gobierno bipartito (BNG-PSOE) ha querido dar un giro al Entroido con un nuevo enfoque, volviendo a las tradiciones que se disfrutaban hace décadas y que se fueron olvidando con los años. Así, se encargó un estudio pormenorizado al Quintía, que obtuvo muchos datos de interés vinculados con esta fiesta como el rito de la corrida y el desfile del gallo, los bailes o fiadas del martes de Entroido, los ritos satíricos y burlescos con los mecos y los actos gastronómicos típicos de esta época del año. Bajo estas líneas puedes consultar el programa completo del Entroido de Soutomaior 2024.

Siguiendo estos datos históricos, el 10 de febrero está previsto el acto denominado “Correr o Entruido”, en el que se invita a correr por los diferentes barrios de Soutomaior con comitivas de enmascarados realizando bromas, cantos, bailes y con los ritos de cuestación o petitorios –pedir algo de comer y beber para reponer fuerzas–. La vestimenta que se recomienda para esta jornada son disfraces y máscaras artesanales, improvisadas con cosas que se tenga por casa, como ropa vieja, sombreros, cartones para caretas o incluso de ganchillo, como se hacían antiguamente. Por la tarde se celebrará una merienda-cena en la Casa do Pobo de Val do Sobral, seguida de una verbena.

El día 11, el gallo recorrerá en procesión los barrios de Soutomaior, para rematar con todos los vecinos participando en una comida comunal. Desde el gobierno local aclaran que el gallo no será un animal real como antiguamente, sino que se adaptará a los tiempos actuales y estará representado por un personaje. Por la tarde, el “carro do Galo” llegará a la alameda de Talo Río donde tendrá lugar la tradicional Corrida do Galo con juegos para todas las edades y muchas sorpresas, además de una actuación musical.

Como colofón final, el martes de Entroido llegará marcado por la fiada y los mecos satíricos. La fiada es un baile tradicional que se realiza en el atardecer, una foliada amenizada con música y baile tradicional con la participación de gaitas, panderetas, danzantes... con desafíos entre los jóvenes participantes. Los mecos satíricos consistirán en una competición entre barrios con versos burlescos sobre lo acontecido durante el año, a modo de confrontación.

El Concello también realizará los días 20 y 27 de enero un obradoiro de preparación de la comparsa municipal al que se pueden inscribir a través de la página www.gabinetesoutomaior.com.