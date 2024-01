El calendario festivo de Vigo es mucho más variado y dinámico de lo que, de entrada, podría parecer. A las celebraciones religiosas se suman las paganas, y a los multitudinarios festejos del centro se unen los de las parroquias, que también congregan a gran cantidad de vecinos. El ciclo festivo olívico arranca de forma tímida y fría, con apenas tres romerías, para estallar en los meses del verano.

San Amaro, San Blas y las Candelas

Son las fiestas que abren el calendario y las que más carácter de romería poseen. La primera cita del año es San Amaro (15 de enero), en Matamá, protector ante las dolencias de los huesos. Le sigue la Candelaria (2 de febrero), en Castrelos, con la que ya dejamos atrás medio invierno; y al día siguiente Bembrive festeja San Blas (3 de febrero), que alivia las molestias de la garganta. Además, este 2024, estas dos romerías coinciden en fin de semana, por lo que se espera una gran afluencia.

Entorno al 19 de marzo, por el día de San José (que este 2024 no es festivo), la parroquia de Beade celebra la Festa dos Vellos, en la que honra a sus vecinos más veteranos.

Reconquista y Brincadeira

Si hay una fiesta que marca el mes de marzo en la ciudad es la Reconquista, que además es festivo local. El Casco Vello revive a través de varias recreaciones dramatizadas los momentos claves del levantamiento de la plaza viguesa contra la ocupación francesa en 1809, convirtiéndose en la primera villa de España en proclamar su independencia.

Decenas de puestos callejeros con artesanía y oferta gastronómica atestan el corazón histórico de la ciudad, desde Porta do Sol hasta O Berbés.

Por su parte, Bouzas también celebra la expulsión de las tropas napoleónicas con la fiesta de la Brincadeira, que se celebra el segundo fin de semana de mayo.

El mes de las flores

El Casco Vello de Vigo se viste de los colores de la primavera para celebrar los “maios” en la segunda semana del mes. Además de bailes y teatralizaciones que reviven el espíritu de esta tradición ancestral se organiza una “batalla de las flores”.

Otra fecha destacada en el calendario es el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, dedicado este 2024 a Luísa Villalta, coincidiendo con el 20º aniversario de su fallecimiento.

San Juan y Corpus

El calendario de junio tiene una fecha marcada en rojo: San Juan. El inicio del verano, el 24 de junio, es una de las celebraciones más esperadas del año, con hogueras en cada rincón de la ciudad.

Pero antes tiene lugar otra festividad de carácter religioso que destaca por su vistosidad: el Corpus Christi. En la madrugada del 30 de mayo, decenas de personas elaboran alfombras florales con las que adornan el atrio de las distintas iglesias de la urbe.

Junio es el preludio de la explosión de fiestas y romerías que extienden por todas las parroquias y barrios vigueses a lo largo del verano. Así, el mes comienza con la advocación de San Sebastián en Fragoselo (Coruxo) y el Cristo de los Afligidos en Valadares. Le siguen la fiesta de la cereza de Beade, y, los últimos días del mes, San Paio en Navia y Lavadores, y San Pedro en Sárdoma.

Las parroquias estallan en fiestas

El mes grande, el que mayor cantidad de celebraciones reúne en Vigo, es julio. Las bombas de palenque suenan en los cuatro puntos cardinales: Coia (Fiestas de la Consolación), Bembrive (Sagrado Corazón de Jesús de la Parrocha y Santiago Apóstol), Candeán (San Benito del Monte Pequeño, San Cristóbal y Santa Ana), Alcabre (Santa Baia y Virgen del Carmen), Bouzas (Cristo de los Afligidos con la tradicional tirada de fuegos), Coruxo (Virgen del Carmen), Cabral (Santa Marina), Lavadores (San Cristina), Beade (Santa Ana), Castrelos (fiesta del mejillón), Saiáns (fiesta de la amistad y del Pan de Millo), y Teis (fiesta de la sardina en A Guía).

Cristo de la Victoria y San Roque

Vigo honra en el mes de agosto a sus patrones por advocación popular: el Cristo de la Victoria y San Roque (día 16). Mientras el primero celebra una multitudinaria procesión por las calles del centro de la ciudad, el segundo se va de romería.

Más allá del centro, la agenda de las parroquias no tiene huecos en agosto: Matamá (As Neves), Teis (As Neves y San Salvador), Sampaio (romería del chincho en escabeche), Coruxo (romería de San Lorenzo), Valadares (romería de la virgen del Alba y San Campio), Cabral (San Roque) y Lavadores (Nuestra Señora del Rosario).

Despedida del verano

La traca final de las fiestas del verano llega en septiembre, mes en el que ya son contados los barrios que honran a sus patrones: Candeán (romería del Monte Vixiador y Virgen de los Dolores), San Andrés de Comesaña (Nuestra Señora del Rosario), Zamáns (Virgen de los Afligidos), Canido (Virgen de los Liñares), Cabral (Virgen de los Dolores) y Oia (San Miguel).

Magostos

La última gran celebración del año es San Martiño, el 11 de noviembre. En los días que rondan a esa fecha se suceden los magostos tanto en el centro como en las parroquias y en los barrios.

Pero la última fiesta del año, justo antes de la Navidad, es Santa Lucía en el barrio de A Salgueira, en Sárdoma.