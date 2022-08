A Beatriz las fiestas de su barrio la han pillado por sorpresa. Apenas hace un par de días que ha llegado de un viaje largo y, como de vacaciones no prestó atención al calendario, las girnaldas y el rumor de las atracciones de las Festas de San Roque la han reconectado, de nuevo y sin esperarlo, con su ciudad: “Ver así a rúa é fermoso. Parece que se está a perder esta vida de barrio. Esta é unha forma estupenda de facer que floreza de novo”, explica a FARO delante de la caseta donde acaba de comprar un par de paquetes de rosquillas.

A cincuenta metros de allí, dentro del parque de San Roque, las carpas rebosan de gente. Algunos comen pulpo y otros churrasco, pero casi todos beben vino y disfrutan de la compañía de la familia y de los amigos. Paula y Marta son pareja y, antes de la pandemia, les gustaba recorrerse todas las fiestas populares de la ciudad. Hacía dos años que no visitaban San Roque y, ahora que la situación sanitaria lo permite, están tratando de recuperar su tradición particular: “Disfrutamos sobre todo de la gastronomía. Pero la música y el ambiente en general es muy acogedor”.

Y es que la romería de San Roque es una de las más populares en la ciudad y aúna tradición y diversión. Desde ayer y hasta mañana, la calle Filipinas y el parque del barrio contarán con una oferta de ocio para todos los públicos: conciertos de bandas como Los EP, Los Henderson, San Rockers, Bafana Bafana, MITIC o Black Stereo; batallas de gallos; talleres de magia e ilusionismo; pandereteiras; gaiteiros y actuaciones da bandas de música tradicional. Tampoco pasa desapercibida la carga religiosa: misa tradicional, misa cantada por la Coral Riomao do Calvario y, cómo no, la tradicional procesión.

Este año, la organización tiene una novedad: estrena pregonero. El encargado de oficiar este nuevo honor fue el columnista de FARO y cronista de la ciudad Fernando Franco, que comenzó señalando esta celebración como “a romería urbana máis antiga de Galicia”. “Queridos amigos, estar aquí non é só gozar do encontró entre as xentes, non é só celebrar a un santo, non é só cumprir a tradición, non é só gozar de música e petiscos, de viños, empanadas ou sardiñas. Estar aquí é aunar aspectos relixiosos, lúdico-festivos,morais, económicos, estéticos; estar aquí é reivindicar unha identidade local”, argumentó en su pregón.

Valadares también celebra

Centenares de personas acudieron ayer por la mañana a la parroquia viguesa de Valadares para llevar a cabo la tradicional procesión de la Virgen del Alba. La celebración comenzó a las 08.30 horas, cuando se ofició la primera misa en la iglesia parroquial. A partir de ahí, los devotos salieron con la imagen de la Virgen en hombros hasta el Monte Alba. Tras hora y media de empinado recorrido, amenizado con la música de la charanga Vaite Xa y del grupo de gaitas Traspés, los más de medio millar de asistentes consiguieron alcanzar la cima, donde se llevaron a cabo varios actos religiosos en la capilla.