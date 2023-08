No lo vamos a negar. No hay nada como ver y vivir in situ casi cualquier plan. Y qué decir si se trata de arte. Pero, a veces, las circunstancias son las que son y no está nada mal poder disfrutar de grandes actividades sin desplazarte. Precisamente, sin moverte de casa podrás entrar de lleno en hasta 11 museos de la comunidad gallega y realizar un completísimo tour virtual.

A continuación puedes consultar y empezar a realizar una visita en 3D, de alta calidad y moverte con total libertad por los museos que la Xunta de Galicia ha puesto a disposición de todos los gallegos. 1. Museo del Vino de Galicia El Museo del Viño de Galicia es un museo de titularidad autonómica que tiene como finalidad la de recuperar, documentar, conservar y difundir el patrimonio cultural vitivinícola de Galicia para el conocimiento, el aprendizaje y el gozo de la ciudadanía, en general, y el aprovechamiento y la consulta de los/las investigadores/las y estudosos/las del universo vitivinícola, en particular. La exposición recorre las tres plantas de este edificio singular construido en el siglo XVIII como casa de priorato para explotación vitícola dependiente del Mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela y convertido tras la desamortización de Mendizábal en casa rectoral de Santo André de Camporredondo. 2. Museo del Mar de Galicia Pesca, acuario y mucho más. El eje temático que vertebra el museo es la pesca, tratando de acercar una visión global de la misma, ahondando en los fundamentos científicos que rigen la productividad de los mares y en la comprensión de los ecosistemas marinos. La exposición permanente, dividida en dos áreas temáticas, el mar y la pesca, emplea infografías, textos, videos y piezas para articular la estrecha relación de Galicia con la explotación de los recursos. Las instalaciones se completan con una amplia sala de exposiciones temporales, un acuario que reproduce el ecosistema de las rías y la musealización de un poblado de la edad del hierro existente en el lugar: El Castro de la Punta del Muiño del Viento.Patrimonio subacuático. La Xunta de Galicia impulsó desde 2006 la investigación del patrimonio subacuático, determinando que el lugar de depósito de los materiales de este origen sea el Museo del Mar de Galicia. En la actualidad el museo aborda la creación de una gran sala donde se narre la historia marítima de Galicia, desde la óptica comercial, en la que se integrarán los restos extraídos de distintos pecios de la costa gallega. "25 siglos de oceanografía" "Galicia Mare Nostrum" "La conquista del mundo submarino" "La pesca en Galicia" 3. Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) El Centro Gallego de Arte Contemporáneo es un espacio de difusión cultural cuya función es dinamizar el panorama artístico actual y reflexionar sobre la diversidad de las conformaciones culturales en la sociedad contemporánea. Creado en 1993, se enmarca dentro de la política surgida en España a partir de la década de 1980 para promover el desarrollo de plataformas culturales y favorecer la entrada de Galicia en el circuito artístico internacional. 4. Museo Pedagógico de Galicia (Mupega) Su objetivo fundamental es recuperar, proteger, mostrar y difundir el rico patrimonio educativo de Galicia.A lo largo de tres plantas se muestra la evolución de la escuela gallega a través del tiempo. Se pueden ver recreaciones de aulas desde el siglo XIX hasta la EGB, curiosos objetos escolares o juguetes que utilizaban los niños y las niñas de antes. Si desea viajar en el tiempo y volver a la infancia o acercarse a la escuela de los mayores, el Mupega pone a su disposición un aula antigua para sentirse como un alumno del pasado. 5. Conjunto Etnográfico de O Cebreiro Con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, está conformado por un grupo de pallozas que recrean la vida en la montaña lucense y que se localizan en el núcleo histórico por donde entra en Galicia el Camino Francés a Santiago de Compostela, declarado Bien de Interés Cultural. Palloza 1 Palloza 2 6. Museo del Castro de Viladonga El conjunto arqueológico y museístico de Viladonga ocupa toda la cumbre de un monte desde el que se domina un amplio panorama sobre la Terra Chá lucense y las sierras de Monciro y de Pradairo y la de Meira. Está situado en el ayuntamiento de Castro de Rei, provincia de Lugo, a 23 km al nordeste de la capital lucense. 7. Museo Massó El Museo Massó se encuentra instalado en las naves industriales de la antigua conservera Massó Hermanos, en las cercanías del puerto de Bueu, en la ría de Pontevedra y en pleno corazón de la península del Morrazo. La idea de crear un museo fue sugerida por Guillermo Marconi durante la visita que realizó en 1928 a la Fábrica de conservas Massó. En el domicilio de la familia quedó sorprendido por la colección de instrumentos de navegación, documentos y libros antiguos, objetos curiosos y maquetas de barcos históricos. Siguiendo su consejo, los hermanos Massó levantaron una planta sobre lo más antiguo edificio de la fábrica, y en 1932 nacía el Museo Massó. 8. Museo Etnolóxico de Ribadavia Las colecciones reúnen materiales de interés etnográfico de las distintas comarcas ourensanas, con un fondo específico de la cultura vitivinícola, que formará en el futuro una sección etnográfica diferenciada con edificio propio. La tipología de fondos custodiados por el museo es amplia y variada, preferentemente objetos procedentes sobre todo del contexto rural y también del urbano anteriores a la introducción de los medios de producción industrial. También forman parte importante de los fondos los archivos orales y audiovisuales y un notable fondo documental, con una ingente cantidad de imágenes fotográficas relativas en su mayor parte a la vida y historia de la comarca del Ribeiro. 9. Museo Arqueológico Provincial de Ourense El museo conserva una importante cantidad de fondos de una gran variedad tipológica. Las colecciones contienen una amplia sección histórico-arqueológica, con series representativas del mundo paleolítico y megalítico; piezas del mundo castreño y galaicorromano y las de época romana, destacando la epigrafía. El museo custodia también una serie arqueológica prerrománica y medieval, principalmente constructiva, además de una sección de bellas artes, que reúne escultura del renacimiento y barroco, pintura del siglo XVII y XVIII, pintura de finales del siglo XIX, básicamente la obra del pintor ourensano Ramón Parada Justel, y artes decorativas. 10. Museo de las Peregrinaciones y de Santiago El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago es una institución que, pese a su juventud, tiene una larga trayectoria. Creado en 1951 por iniciativa de Manuel Chamoso Lamas (1909-1985), su objetivo inicial era abordar la historia de la ciudad y el fenómeno de las peregrinaciones. Tras varios años cerrado al público, abrió definitivamente sus puertas en 1996 como museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Xunta de Galicia. 11. Museo de Bellas Artes de A Coruña El museo expone piezas de pintura, dibujo, escultura, grabado, artes decorativas y arqueología. Su colección pictórica conserva obras desde el siglo XVI hasta la actualidad y en ella están representados importantes artistas gallegos como Sotomayor, Colmeiro, Laxeiro o Seoane, pero también creaciones de artistas como Arellano, Rubens, Carducho o Frans Francken. Destacan entre sus colecciones la de grabados de Goya y la de loza de la fábrica de Sargadelos. En las últimas décadas el programa de adquisiciones del museo ha tratado de completar la visión del arte gallego desde el XIX hasta nuestros días.