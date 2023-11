El festival O Son do Camiño galopa hacia otro éxito de afluencia después de que este miércoles se vendiesen en poco más de dos horas los primeros 30.000 abonos para los tres días del evento. Lo que hace que este logro sea aún más notable —que no imprevisto— es que esta masiva respuesta se produjo sin que se revelara el cartel completo de artistas programados para el evento.

Lo curioso es que todas las personas respondieron a la llamada de los organizadores de O Son do Camiño solo conociendo uno de los48 artistas que se han prometido para esta edición. La única confirmación de la banda estadounidense Green Day ha sido suficiente para que 30.000 personas hayan acudido raudas a comprar su entrada por internet. El año pasado pasó algo parecido, pero sin conocer absolutamente nada de la programación.

Los afortunados que lograron acceder en primer lugar al sistema de compra adquirieron sus abonos para los tres días del festival a 79 euros (más gastos de gestión). Sin embargo, los siguientes compradores tuvieron que pagar 89, 99 y 109 euros (más gastos de gestión) respectivamente. La organización ha anunciado en sus redes sociales que en las próximas fechas desvelarán el resto del cartel y habilitarán nuevas citas para la compra de entradas.

El festival O Son Do Camiño, promovido por Esmerarte y Bring the Noise, promete superar todas las expectativas en esta quinta edición. Se esperan más de 40 artistas distribuidos en tres escenarios a lo largo de tres días llenos de música y entretenimiento. El evento se llevará a cabo, como es tradición, en O Monte do Gozo de Santiago los próximos 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2024. Estrella Galicia volverá a ser el patrocinador principal, que contará nuevamente con el apoyo de la Xunta y Xacobeo.