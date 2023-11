Tras dar a conocer las fechas de O Son do Camiño 2024 hace apenas un par de días, la organización acaba de anunciar el primer cabeza de cartel: Green Day.

Se trata del primer artista confirmado de la que promete ser la edición “más grande y exitosa de la existencia del evento hasta día de hoy". Así lo acaba de compartir la organización a través de redes sociales.

La quinta edición, que este año se celebrará entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2024, viene pisando fuerte.

Otros incluso relacionaban el adelanto de las fechas con un posible cartel que también acuda al Primavera Sound que, recordemos, se celebra en Barcelona exactamente los mismos días que O Son.

Pero finalmente ha sido la banda estadounidende de punk-rock Green Day la confirmada como primera cabeza de cartel.

"Unha das bandas máis grandes do rock americano" que celebrará en el Monte do Gozo "30 anos de 'Dookie' e 20 anos de 'American Idiot'", explica la organización del festival.

Santiago será así la primera fecha de la gira europea de Green Day, que solo hará esta y otra parada en toda España.

Entradas O Son do Camiño 2024

Junto a la confirmación de los californianos Green Day, la organización también ha aprovechado la ocasión para confirmar que las primeras entradas para el festival saldrán el miércoles 8 de noviembre a partir de las 13:00 horas

Fechas polémicas para estudiantes

O Son do Camiño 2024 se celebrará dos semanas antes de lo que venía siendo habitual en ediciones anteriores, pues, por ejemplo, en 2023 tuvo lugar entre el 15 y el 17 de junio.

Este año, al celebrarse a finales de mayo, el anuncio de las fechas no ha pasado desapercibido, especialmente para los alumnos de bachillerato, que estarán inmersos en exámenes. Y eso sin contar con la ABAU, que se celebrará entre el 4 y el 6 de junio.

Un descontento que se ha dejado notar en redes sociales como X, antes conocida como Twitter, donde muchos usuarios han expresado su malestar: "No puedo ir al o son do camiño porq no he acabado exámenes q tipo de broma es esta xd".

Más de 130.000 personas

O Son do Camiño, que nacía en el año 2018 con el objetivo de poner a Galicia en el mapa del turismo musical nacional, así como para promocionar el Camino y el Año Santo, reunió alrededor de 132.000 personas este año, procedentes de más de 40 países.

Una edición que contó con una gran representación gallega en su público, pero también asistentes de otras comunidades autónomas (un 43%).

Un festival que estuvo marcado por el buen tiempo, con una media de 42.000 personas al día, así como por varias novedades, entre las que destacó cashless, el nuevo sistema de pago o los escenarios gemelos.

Tendremos que estar atentos durante los próximos días para conocer las que la organización tiene preparadas para el 2024.