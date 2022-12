Después de dos años de parón obligado por la pandemia, este 2022 recuperará uno de los espectáculos que ya estaba tomando el cariz de clásico navideño en Vigo. Mitic, con todo el esplendor de sus gaitas y de un total de 200 artistas, entre músicos, cantantes y bailarines, volverán a las tablas del teatro Afundación. Lo harán el 10 de diciembre, en plena apoteosis de la Navidad viguesa, y con un repertorio novedoso.

Esta vez, el proyecto impulsado por los hermanos Álvaro y Suso Costas y la pianista Cris Macías, se presentará con el título Mitic Spain y realizará un repaso a los temas que marcaron la historia de la música en España. Por lo que han dejado caer en sus redes sociales, el filtro de la gaita LEED de Álvaro se aplicará a artistas tan dispares como Rocío Jurado o Alaska.

Las entradas, a la venta en ataquilla.com, se pueden adquirir por precios entre 15 y 25 euros. Los billetes se están despachando a buen ritmo; el aforo ya está cerca de completarse.

Desde Mitic prometen "una experiencia única" en lo que será el pistoletazo de salida para su nueva temporada de conciertos. Esta vez no sonarán clásicos del rock internacional —como sus revisiones de 'Show must go on' de Queen, 'Thunderstrack' de ACDC o 'Billie Jean' de Michael Jackson—, pero están convencidos de que sorprenderán con "impactante y emotivo espectáculo" basado en la música española de las últimas décadas. "¡Prepárate, porque vas a salir sin voz del teatro!".