Hace seis años, el horterismo gallego encontró su espacio en Vigo, ciudad que acogió la primera edición de la fiesta de exaltación del universo friki a través del Festival de Cine Freaky de Galicia (GFFF).

Sus organizadores explican que el evento pretende mostrar una cuidada selección nacional e internacional de piezas audiovisuales que parecen estar desprovistas de los canales de distribución habituales. Piezas muchas veces inéditas en Galicia, con grandes estrenos mundiales, internacionales y nacionales. Este cine alternativo tiene espíritu underground y de contracultura, pero muy cuidado y bien preparado.

Los que ya lo han disfrutado en otras ediciones de los pases aseguran que probablemente sea el festival de cine más divertido que hay ahora mismo en Galicia. Y es que, en las proyecciones es habitual que la gente grite, ría a carcajadas y se lo pase en grande.

El evento arranca el próximo viernes 23 de septiembre, una inauguración que tendrá lugar en el auditorio do Concello. Como ocurrió en anteriores ediciones, el GFFF abrirá su telón con un viaje a los albores del cine. En esta ocasión la travesía musicalizada se centrará en la película "El jorobado de Notre Dame", del director Wallace Worsley, que cumple 99 años desde su estreno.

La puesta en escena correrá a cargo de Caspervek Orquestra que ofrecerá una singladura sonora al París del siglo XV mediante el uso de elementos musicales del Renacimiento francés, combinados con el estilo compositivo habitual del grupo. Esta versión original e inédita fue compuesta por el pianista Brais González. Junto a él estará el percusionista y socio de Caspervek, Blas Castañer, así como una pequeña orquesta de flauta, clarinete, trompa, trombón, violín, viola, violonchelo y contrabajo.

El festival dará un salto en el tiempo de varias jornadas, ya que se retomará el miércoles 28 de septiembre y continuará hasta el 1 de octubre ya con las proyecciones que tendrán lugar en los cines de la Plaza E, además de otras actividades como charlas, talleres o las visitas de cineastas y protagonistas.

En esta sexta edición, se rendirá homenaje al realizador Peter Jackson, con la proyección de su película "Braindead" ("Tu madre se ha comido a mi perro"), un film que se estrenó en 1992 y que combina terror, zombies y comedia negra.

Esta producción neozelandesa es una de las más veneradas por los frikis en todo el mundo, y está protagonizada por la actriz española Diana Peñalver, -su papel más reconocido en España fue el que interpretó en la serie "Chicas de hoy en día"-. La sevillana estará además en este Galician Freaky Film Festival y conversará con los asistentes tras la proyección de la película.

Abonos y entradas individuales

Ya están a la venta los pases VIF (Very Important Freak) o abonos a un precio de 39 euros, que dan derecho a presenciar la inauguración, el acceso a todos los cortos -que el poseedor de este abono también podrá disfrutar online desde el salón de su casa-, además de poder asistir a las funciones de pago: "The Thing" ("La Cosa"), "Bad Taste" ("Mal gusto"), Braindead, Sesión Onanista.... En cuanto a las entradas individuales, de momento solo se han puesto a al venta las del día de inauguración y las de la función "The Thing".

Los Very Important Freak (VIF) tendrán derecho a asisitir a: INAUGURACIÓN: MUSICALIZACIÓN “EL JOROBADO DE NOTRE DAME”

PROYECCIÓN DE “THE THING”

PROYECCIONES RETROSPECTIVAS DE "PETER JACKSON"

SESIÓN SORPRESA

PROYECCIONES DE LOS BLOQUES CORTOS DE LA SECCIÓN OFICIAL

CIERRE y ENTREGA DE PREMIOS

ACCESO A GFFF EN LÍNEA

De momento, las entradas individuales que están disponibles en la pasarela de pago son las de la actuación de la Caspervek Orquestra, a un precio de 10 euros, y las de la proyección de "The Thing", que tiene un coste de 5 euros.

El festival volverá a incluir una jornada específica para los más pequeños con el Pequefreak. Será el 24 de septiembre en el auditorio del Concello de Vigo y, además de la proyección de cortometrajes y películas de fantasía, habrá talleres de efectos especiales cinematográficos y una experiencia de realidad virtual.