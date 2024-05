Otro brillante producto de la ría

Es inagotable la capacidad de Galicia para producir regatistas de primer nivel. El deporte que más medallas olímpicas le ha dado a la comunidad después del piragüismo, también ha tenido su traslado a la Gala del Deporte ya que han sido numerosas las ocasiones en las que la vela ha acaparado alguno de los premios principales de la fiesta del deporte vigués.

En esta ocasión a la lista de regatistas premiados en la categoría promesa se suma la joven viguesa Inés Ameneiro (17 años) que ya forma parte de esta nómina junto a Lara Lagoa (dos veces) y a Martín Wizner (tres ocasiones). La joven regatista del Real Club Náutico de Vigo, uno de los muchos productos de la principal cantera de regatistas que hay en Galicia, consiguió en 2023 reinar a nivel nacional en la categoría junior al conquistar el Campeonato de España de su categoría, aunque también tuvo un papel importante en el absoluto que finalizó en novena posición formando pareja con la pontevedresa Natalia Domínguez que es su compañera de baile en el barco.

La regatista del Náutico y la del C.N. de Sanxenxo vivieron de todos modos su gran momento durante 2023 en el Campeonato del Mundo de la clase 420 de vela celebrado en las instalaciones de ‘El Tiro’ del Real Club de Regatas de Alicante. La pareja gallega se hizo con la medalla de plata en categoría sub 17 y confirmó su gran futuro en este deporte.

En la competición participaron un total de 278 tripulaciones de un total de 22 países de las categorías absoluta, sub 17 y sub 15. La regata de la categoría sub 17 de la clase 420 constó de 12 mangas en las que la embarcación pontevedresa solo quedó por detrás de las alemanas Esther Rodahusen y Luis Sophie Becker, que además lograron el bronce en categoría absoluta. Un resultado brillante.

La dupla Domínguez-Ameneiro inició la competición con un primer puesto en la tercera manga de la fase previa que le abrió la puerta para competir por las medallas en las seis últimas regatas. En las pruebas decisivas, las pontevedresas firmaron un octavo, un décimo, un décimo quinto, un trigésimo octavo, otro octavo y, finalmente, un vigésimo segundo puesto en unas regatas muy igualadas que le reportaron un total de 157 puntos que le sirvieron para subirse al segundo escalón del podio. En tercera posición acabaron las estadounidenses Helena Borcherding y Michelle Kaneti.

Inés Ameneiro es una de las jóvenes a las que la Federación Gallega tiene en mente para impulsar seguramente hacia categorías y clases de mayor relieve con vistas a que en un futuro muy próximo pueda estar subida a la carrera por acudir a unos Juegos Olímpicos. Con solo 17 años es pronto para establecer objetivos tan ambiciosos, pero la joven regatista del Náutico ha demostrado en 2023 que su horizonte puede ser todo lo grande que ella quiera. Entrar en el palmarés de la Gala del Deporte de Vigo ya es otro pequeño triunfo sobre el que construir su mundo.