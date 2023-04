La Gala del Deporte de Vigo llenó en esta edición una de sus laguna históricas al elegir a Iago Aspas como mejor deportista en la categoría masculina. Una especie de cuenta pendiente con un futbolista que va camino de la leyenda y que, aunque ha desarrollado su carrera en un equipo vigués, no podía ser designado por las bases de los premios. Una modificación hecha hace dos años con la idea de que también tuviesen cabida los deportistas que, sin haber nacido en Vigo, tengan una profunda huella en el deporte de la ciudad sirvió como base para que Iago Aspas forme parte del palmarés. Algo poco habitual en el fútbol que solo había logrado este galardón en la segunda edición, en 1997, cuando fue elegido Michel Salgado como el mejor deportista masculino del año.

El año 2022 puede decirse que fue un “año más en la oficina” para un futbolista de época. Hace no demasiado tiempo existía en el celtismo el debate entre quienes aún creían que Mostovoi era el mejor jugador de la historia del Celta y los que consideraban que ese papel le correspondía al moañés. Hoy no hay tal discusión. El rendimiento de Iago durante los últimos años, sus números, su infinita personalidad y el peso que tiene en la vida del Celta le sitúan por delante de cualquier otro referente, de todos aquellos (grandes muchos de ellos) que le precedieron.

Iago Aspas acabó la temporada pasada como el máximo goleador nacional de Primera División por cuarta vez en su carrera igualando de este modo a una leyenda del fútbol español como David Villa. La gesta del gallego es especialmente grande teniendo en cuenta la dificultad que entraña lograr determinados registros en equipos de menos alcance que los principales protagonistas del campeonato.

Pero Iago Aspas ha vuelto a competir con ellos demostrando el mismo carácter que le convirtió en un tipo diferente cuando llegó al Celta siendo apenas un niño. Esa puede que sea una de sus grandes virtudes, es facilidad para encarar cualquier desafío con la decisión de estar capacitado para llevarlo a cabo. Eso ha permitido al Celta vivir relativamente cómodo con un delantero como él en nómina. Es verdad que también sabe lo que es sufrir para sostener la categoría (le ha tocado en varias de sus temporadas en el Celta) pero también ha sido el asidero al que el equipo de su vida se ha agarrado para cumplir su meta. La temporada pasada, la que se premia en esta edición de la gala del deporte, el Celta cumplió con el objetivo que se había marcado a comienzos de Liga. Los goles de Iago fueron el pilar básico para conseguir ese objetivo.

Del año 2022 de Iago Aspas queda un pequeño borrón aunque él no tenga ninguna responsabilidad. El moañés se quedó una vez más fuera de los planes del seleccionador nacional, Luis Enrique, pese a que sus méritos estaban claramente por delante de todos los que competían con él. La particular forma de entender la selección del técnico asturiano le penalizó de forma evidente y Iago ha pasado años sin pisar de nuevo la selección. En 2022 esta circunstancia se hizo especialmente dolorosa debido a la disputa del Mundial de Qatar a finales de año. Durante meses se especuló con la posibilidad de que Luis Enrique le levantase el “veto” e incluso la noticia de que había sido incluido en la prelista que se facilitó unas semanas antes de la relación definitiva hizo albergar alguna esperanza entre sus fieles. Pero a la hora de la verdad Luis Enrique volvió a recurrir a sus clásicos y el jugador del Celta se vio condenado a seguir el torneo a través de la televisión. Algo que perdió el combinado nacional –que luego se estrellaría en el campeonato en la eliminatoria ante Marruecos– y descanso que ganó para sus días en el Celta. Ahora, ya entrados en el 2023, Aspas ha regresado a la selección española de la mano de Luis de la Fuente, sustituto de Luis Enrique. Pero por el camino el precio que se ha pagado por ciertas decisiones es demasiado importante.

Los números de Iago Aspas 2. Raúl González 131 3. Iago Aspas 127 1. David Villa 155 4. Carlos Santillana 121 5. Álvaro Negredo 113 JUGADORES CON MÁS GOLES EN 266 PARTIDOS DE LIGA 6. Roberto Soldado 112 7. Raúl Tamudo 104 8. Emilio Butragueño 103 9. Julio Salinas 98 DELANTEROS ESPAÑOLES EN ACTIVO CON MÁS GOLES 127 Iago Aspas 126 Roberto Soldado 122 Álvaro Negredo 104 Raúl García 100 Gerard Moreno NÚMEROS CON LA SELECCIÓN 6 1 Clasificación para la Eurocopa 3 Goles Copa del Mundo 8 3 amistosos 18 Asistencias 3 partidos (679 minutos) 1 gol cada 85 minutos Liga de Naciones de la UEFA 3 Clasificación para el Mundial Fuente: Afouteza e Corazón JUGADORES CON MÁS GOLES EN 266 PARTIDOS DE LIGA Los números de Iago Aspas 1. David Villai 155 2. Raúl Gonzálezi 131 3. Iago Aspasi 127 4. Carlos Santillanai 121 5. Álvaro Negredoi 113 6. Roberto Soldadoi 112 7. Raúl Tamudoi 104 8. Emilio Butragueñoi 103 Fuente: Afouteza e Corazón DELANTEROS ESPAÑOLES EN ACTIVO CON MÁS GOLES Iago Aspas 127 126 Roberto Soldado 122 Álvaro Negredo 104 Raúl García 6 100 Gerard Moreno Goles NÚMEROS CON LA SELECCIÓN 3 18 1 3 8 Clasificación Eurocopa Clasificación para el Mundial amistosos Asistencias partidos (679 minutos) Copa del Mundo 3 3 Liga de Naciones de la UEFA Los números de Iago Aspas 2. Raúl González 131 3. Iago Aspas 127 1. David Villa 155 4. Carlos Santillana 121 5. Álvaro Negredo 113 JUGADORES CON MÁS GOLES EN 266 PARTIDOS DE LIGA 6. Roberto Soldado 112 7. Raúl Tamudo 104 8. Emilio Butragueño 103 9. Julio Salinas 98 DELANTEROS ESPAÑOLES EN ACTIVO CON MÁS GOLES 127 Iago Aspas Roberto Soldado 126 122 Álvaro Negredo 104 Raúl García 100 Gerard Moreno NÚMEROS CON LA SELECCIÓN 6 1 Clasificación para la Eurocopa 3 Goles Copa del Mundo 8 3 amistosos 18 Asistencias 3 partidos (679 minutos) 1 gol cada 85 minutos Liga de Naciones de la UEFA 3 Clasificación para el Mundial Fuente: Afouteza e Corazón

Al margen de sus cuitas con la selección española, Iago Aspas sigue adelante con sus números estratosféricos en el Celta donde ya se ha convertido en el máximo goleador de su historia y ahora persigue, aunque no resulta sencillo, el récord de partidos jugados con la camiseta celeste que tiene Manolo.Necesita otras dos temporadas completas (y seguramente algo más) para lograrlo y eso sitúa el objetivo en un punto interesante teniendo en cuenta que este verano cumplirá 36 años. Pero una de las mejores cualidades de Iago Aspas es que su cuerpo no ha demostrado demasiado desgaste en estos últimos años. Puede que tenga que ver el hecho de haber llegado tarde al fútbol profesional, su constitución física y los propios cuidados...la cuestión es que Iago ha construido una carrera brillante en la que incluso sus mejores años han llegado cuando ya había rebasado la treintena. Culpa de sus condiciones, pero también del hambre que aún tiene y que le lleva a mantener intacta su ambición. Iago Aspas ha hecho del sentimiento de pertenencia una de sus señas de identidad. Probó hace diez años lo que significaba salir de casa. Lo hizo para irse al Liverpool antes de hacer otra parada de una temporada en el Sevilla. En ninguno de los dos sitios acabaron por creer en exceso en él: en Inglaterra hubo demasiada competencia en su puesto; en Andalucía tuvo mucho que ver el papel de Emery. Regresó a casa y estalló a lo grande. Independientemente de quien fuese el entrenador, Iago ofreció lo mejor de sí mismo ara convertirse en uno de los grandes jugadores de la Liga española y sin duda alguna en el mejor goleador nacional de la última década. Otra cosa es que haya quien no ha querido verlo. Iago Aspas, patrimono del Celta.