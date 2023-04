Iago Aspas y Laura Vázquez fueron reconocidos ayer como los mejores deportistas de la ciudad y su área de influencia en el año 2022. El futbolista del Celta y la judoka se impusieron entre los cuarenta y cinco candidatos propuestos por las federaciones y el jurado y recibieron durante la Gala del Deporte que organizan Concello de Vigo, FARO DE VIGO y Abanca y que ayer vivió su vigésimo cuarta edición en un abarrotado Teatro AFundación.

Para ambos es la primera vez que reciben el galardón. En el caso del delantero del Celta se da una particularidad y es que hasta hace poco no podía entrar en el palmarés por no haber nacido ni estar empadronado en uno de los concellos incluidos en las bases del premio. Pero hace dos años se modificaron las bases de los galardones con la idea de que tuviesen cabida también los deportistas que aunque no sean vigueses ni estén censados en la ciudad hayan desarrollado su carrera deportiva o dejen una profunda huella en la ciudad. Y es evidente que Iago Aspas reúne estas características. Incluirle en la nómina de ganadores de este premio parecía un acto de sentido común. Después de haber sido nuevamente la temporada pasada el mejor goleador nacional e igualar el récord de Villa de Trofeos Zarra, la Gala del Deporte premia así a quien sin duda ya es el mejor futbolista del Celta de su historia casi centenaria. Por números y por rendimiento. Iago Aspas, sin embargo, no pudo asistir a la gala a recibir su galardón.

En el caso de Laura Vázquez la judoka ve premiado un año en el que consiguió proclamarse campeona de Europa júnior y al mismo tiempo sumar importantes resultados en la categoría absoluta, donde ha comenzado a competir con la vista puesta en unirse a la lista de vigueses que acuden a los Juegos Olímpicos. París 2024 es su meta inmediata. La integrante del Famu de Frutos es la primera deportista que tiene en su currículo haber sido reconocida como la mejor deportista promesa y ahora en la absoluta. Hace solo dos años recibió el premio como la mejor sub19 de Vigo y ahora sube un peldaño.

Durante la gala, conducida de forma sobresaliente por Carlos Tresandí y animada por el grupo Barafunda, se entregaron más de noventa galardones en sus diferentes categorías entre ellos catorce menciones especiales. Durante la celebración el legendario atleta Javier Alvarez Salgado, que disputó tres finales olímpicas entre 1968 y 1972 y fue uno de los más grandes de su tiempo, se convirtió en el tercer deportista que recibe el Premio Luis Miró que premia la trayectoria de una leyenda y sucedió en este galardón de reciente creación a Paco Amoedo, que lo recibió hace un año. Carlos Pérez, compañero de equipo y de batallas deportivas había sido el primero en ser distinguido con este premio hace ahora dos años.

La fiesta contó con la asistencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el director territorial de Abanca, Walter Alvarez; el director general de Prensa Ibérica en Galicia, Jesús Echevarria; el subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos Da Silva; y el director de FARO, Rogelio Garrido. También asistieron concejales del gobierno local, de la oposición así como alcaldes y concejales de diferentes ayuntamientos de la

Durante las intervenciones el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tuvo un hermoso recuerdo para la figura de Alvarez Salgado al rememorar cuando en 1972, estudiando en Londres, sintió un enorme orgullo al ver en la televisión a un vigués compitiendo en una final de los 5.000 metros en los Juegos de Múnich: “Me sentí en casa en ese momento”. Pero además de la anécdota con uno de los protagonistas de la fiesta, el alcalde defendió el importante papel que en la ciudad y en la construcción de muchos de sus valores tienen los deportistas: “Es una marca importante, una cultura de vida. Detrás de ellos hay esfuerzo, sacrificio, todo lo que hace posible que sean nuestros héroes”. Caballero recordó que el deporte “nace de la nobleza de la gente y cada vez que nos reunimos aquí siendo un enorme orgullo”. Por último, el alcalde insistió en que el deporte significa “unidad y este es un proyecto de unidad, de una ciudad que quiere al deporte y que lo va a ayudar siempre”.

Por su parte, Walter Álvarez, en nombre de Abanca, destacó la actitud de los deportistas, la gratitud que sentía por su esfuerzo y ejemplo y la responsabilidad de tratar de ayudarles en todo lo posible. Ratificó el compromiso de la entidad bancaria con los deportistas y con los clubes, agradeció a todos los que rodean a los deportistas por su entrega y les pidió que nunca se rindiesen y perseveraran en el esfuerzo por el ejemplo que suponen para toda la ciudadanía.

Por último, Rogelio Garrido, director de Faro de Vigo, recordó a través de una experiencia personal el carácter único del deporte, de su capacidad para construir “familias” unidas por esos lazos invisibles que solo es capaz de proporcionar la práctica del deporte en común.

Laura Vázquez: “Significa mucho este premio”

Con solo veinte años Laura Vázquez es una “veterana” en la Gala del Deporte ya que ha sido premiada en varias ocasiones aunque ayer se apuntó por primera vez el galardón a la mejor deportista absoluta en la categoría femenina. Emocionada después de conocer la decisión del jurado, la judoka del Famu explicó que “significa mucho para mí porque quiero llevar el nombre de Vigo y de Galicia por todo el mundo”. Agradeció la ayuda de sus entrenadores, Laura Bajo y Marcial Romero, así como de Mario Muzas, presidente del de la Federación Gallega de Judo, por ayudarla en su trayectoria aunque tuvo un cariñoso mensaje para su familia: “Hay mucha gente detrás...mis padres, mi hermana, mi fisioterapeuta, mi psicólogo. Yo me subo al tatami a pegarme con las rivales pero son muchos los que me ayudan a ello”. Y con su hermana Irene entre la nómina de premiados en la categoría promesa, mostró su deseo de “estar juntar recogiendo premios”.

Aspas: “Sentirse valorado por los míos me hace mucha ilusión”

Iago Aspas no pudo acudir a la Gala del Deporte celebrada ayer en el Teatro Afundación donde por primera vez recibía un galardón que el cambio en los estatutos de hace unos años le permite recibir. El delantero del Celta, máximo goleador nacional la pasada temporada en Primera División y bandera del equipo vigués en el último lustro, envió un mensaje en el que manifestó que “quiero dar las gracias a la Gala del deporte de Vigopor acordarse de mí.

A uno siempre le hace ilusión que le premien en su tierra, sentirse valorado por los míos es muy importante”. Aspas señaló que “aunque soy un orgulloso moañés, es evidente que mi carrera se ha desarrollado en Vigo y que me siento muy unido a la ciudad. Por eso agradezco mucho entrar a formar parte del palmarés de este premio”.