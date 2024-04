El juicio por el caso de Daniel Sancho continúa su curso. El hijo del actor se enfrenta a la justicia tailandesa acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. Tanto él como su familia esperan la sentencia del juez que lleva el caso para descubrir si se enfrenta a pena de muerte o si tiene que continuar allí en prisión.

La expectación que generó desde el primer momento este macabro caso trasladó hasta Tailandia a un montón de periodistas de diferentes medios de comunicación españoles que se encargan de cubrir el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en torno a Daniel Sancho. Aunque el secretismo es máximo. El juez del caso incluso amenazó a todos los presentes de la sala con pena de cárcel si se filtraba información del juicio que se está celebrando a puerta cerrada.

La tensión que se está viviendo es máxima y dos periodistas de Cuatro han terminado detenidos. La periodista Esther Yáñez y el cámara Pedro Luis Molina, del programa 'En boca de todos', fueron retenidos por la policía local.

"Estamos ahora mismo Pedro y yo detenidos en la comisaría de Koh Phangan. Íbamos a hacer un directo y han venido unos polis de inmigración, nos han pedido la documentación", explicó la periodista a 'La Razón'.

"Han empezado a decir que no teníamos visa de trabajo, cosa que sí tenemos, por eso estoy muy tranquila, aunque no nos dejan movernos, ya que nos dicen que esa visa no sirve. ¡Pero esa visa la sacamos de periodista, es decir, de trabajo, en la embajada tailandesa en Madrid justo antes de venir!", aseguró aunque anunciando que está "muy tranquila" porque lo tiene "todo legal". "Si no, sé que nos deportarían en el primer vuelo", añadió anunciando que les había retirado los pasaportes.

En las últimas horas, parece que el problema se ha saldado correctamente, ya que vuelve a estar activa en las redes sociales.