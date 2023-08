Buscar lugares frescos, estar bien hidratado y evitar las horas centrales de sol son los principales consejos para evitar un golpe de calor.

Un calor asfixiante que no solo afecta a los humanos. Las mascotas sufren muchos durante estos días y las altas temperaturas pueden tener consecuencias importantes en su salud. Quemaduras en las almohadillas de las patas, golpes de calor, deshidratación... Son muchos los efectos del calor sobre nuestras mascotas y, si no estamos atentos, las consecuencias podrían llegar a ser mortales. Por ello procura que beban agua, no sacarlos en las hora de máximo calor o buscar accesorios para mantenerles fresquitos, como la última novedad que Lidl ha puesto a la venta.

Se trata del chaleco refrigerante para perros que se adapta a su cuerpo y le ayuda a mantener una temperatura óptima gracias a su efecto refrescante. Su uso es de los más sencillo y garantizar el bienestar de tu mascota en los días más calurosos.

Lo único que tendrás que hacer para ponerlo a funcionar será mojar el chaleco con agua fría, escurrirlo y ponérselo a tu perro. El tejido especial del chaleco absorbe el agua y la libera lentamente, creando una sensación de frescor que dura hasta 6 horas.

El chaleco tiene un diseño ergonómico y ajustable y está disponible en tres tallas diferentes (S, M y L) y en color amarillo. Su precio lo mejor ya que sólo te costará 5,99 euros.