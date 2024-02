¿Le das aguacate a tu perro? Atento, avisan de un peligro que desconocías

Una de las frutas más de moda en los últimos años ha pasado a ser el aguacate. Sin duda, el que más o el que menos, ha tratado de incorporar este superalimento a su dieta. Y no es para menos, teniendo en cuenta los numerosos beneficios que aporta a la salud y que seguro que conoces: desde regular el colesterol gracias al aporte de grasas 'buenas' a ser una gran fuente de energía.

En muchas ocasiones, pensando en que lo que es beneficioso para nosotros también lo puede ser para nuestras mascotas, trasladamos algunos de nuestros hábitos a nuestros 'peludos'. Si eres de los que ha decidido incorporar también el aguacate a la dieta de tu perro, deja de hacerlo, ya que las consecuencias podrían ser irreversibles.

El aguacate se encuentra en los primeros puestos de alimentos no recomendados para nuestras mascotas. Es más, esta fruta es una de las que más problemas podría causarle a tu perro. El motivo reside en una sustancia que se llama pectina, que puede dañar el corazón y los pulmones de perros y gatos. Además, su alto contenido en grasa puede ocasionar algún que otro problema digestivo.

Otros alimentos prohibidos para mascotas

Pero el aguacate no es el único alimento que puede perjudicar a tu mascota. El chocolate, las uvas, el pescado crudo, las nueces de macadamia, la cerveza o la cebolla también son productos que no deberías ni ofrecer ni dejar al alcance de perros y gatos.

Los beneficios del aguacate

Con todo, sería injusto no recordar los beneficios de los aguacates para la salud de las personas. Este fruto presenta un alto nivel de grasas buenas, saludables para el cuerpo. No solo no elevan el colesterol, sino que es un arma para mantenerlo a raya gracias a su aporte de firoesteroles. De este modo, el aguacate se convierte en un poderoso aliado de la salud cardiovascular. Además, este fruto no contiene azúcares, pero sí que es una potente fuente de fibra.