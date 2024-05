Marta Riumbau, ex de Diego Matamoros, anuncia que está embarazada unos meses después de su ruptura

El pasado mes de marzo Diego Matamoros anunciaba su ruptura con Marta Riumbau. El hijo de Kiko y la influencer ponían fin a su relación después de dos años a lo largo de los cuales hicieron partícipes de su amor a sus seguidores.

Después de haberse ido a vivir juntos, Diego anunció que había sido él quien había tomado la decisión de dejarlo, y cuando se cumplen dos meses de la ruptura, Marta Riumbau ha anunciado en sus redes sociales que va a ser madre.

''A 15 de enero de 2024 he tomado la decisión de ser madre soltera. Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más a conocerte y que somos tú y yo. Que eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo. Pero, por ahora, pórtate bien unas 23 semanas más aquí dentro mientras yo preparado nuestro mundo aquí fuera'', anunciaba en un emotivo vídeo que compartió en su perfil de Instagram el que se ve todo el proceso que siguió hasta convertirse en madre.

La publicación se ha llenado de comentarios de enhorabuena y emoción por esta nueva etapa que está por llegar. El gallego Michenlo, expareja de la influencer, le ha mostrado su alegría públicamente. Él que todavía no lo ha hecho, al menos en redes sociales, ha sido Diego Matamoros.