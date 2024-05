Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Terelu Campos pusieron rumbos a Estados Unidos hace un par de meses para vivir su nueva aventura en Netflix.

El reality se grabó a lo largo de este verano y posiblemente sea estrenado en otoño, los espectadores podrán ver a los tertulianos "viajando por América" para asistir a otros formatos parecidos de Latinoamérica en los que han aparecido o con los que han conectado en alguna ocasión durante los años de emisión de 'Sálvame.

La espera ha terminado por fin. Este viernes 10 de noviembre a las 21:00 horas los fans de 'Sálvame' podrán volver a disfrutar de sus colaboradores en el reality que llega a Netflix y que se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de los últimos meses. Además de las pinceladas que ha ido compartiendo la plataforma de streaming, algunos de sus protagonistas han dado detalles sobre lo que se encontrarán los espectadores en el formato.

"Eso es solo una perlita de todo lo que hemos vivido", ha asegurado Kiko Matamoros. "Yo creo que a nivel de entretenimiento es de lo mejor que se va a ver en televisión. El colaborador se encuentra muy ilusionado con el estreno.

Este nuevo proyecto le ha servido para conocer un poco más a sus compañeros con los que lleva 14 años trabajando en la pequeña pantalla. Tal y como él mismo ha confesado, María Patiño ha sido una de las que más le ha sorprendido. "Me sorprendió gratamente lo bien que lo entendió María Patiño", ha comentado. "A pesar de sus exageraciones o su punto infantiloide, descubrí que es una buena persona."

Kiko Matamoros ha confesado también que ha recibido otra propuesta laboral que, por circunstancias ajenas a él, no terminó de cuajar. "Parece que no se ha podido llegar a un acuerdo, ya que alguien fuera de la productora y con mayor influencia en las decisiones de la cadena ha preferido que no participe", ha confesado.

A pesar de este palo, asegura que no le preocupa en absoluto no regresar a la pequeña pantalla. "Viví 40 años sin depender de la televisión y estoy dispuesto a vivir otros 40 de la misma manera", ha relatado.