Marta López responde a Laura Escanes tras sus declaraciones sobre el fracaso de las relaciones con mucha diferencia de edad

Laura Escanes ha concedido una polémica entrevista en la que se ha pronunciado sobre la diferencia de edad en las parejas. La influencer, que se ha divorciado de Risto Mejide, ha explicado su nueva visión del amor tras romper con el padre de su hija, 20 años mayor que ella.

"Cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital. La otra persona ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes, tú tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. No estoy hablando solo de mí, eso es de las dos partes", decía en el pódcast 'El sentido de la birra'.

"Llega un momento en el que eso no te hace feliz", afirmó."Hay muchos momentos que te van alejando, alejando y alejando. Y creo que eso es mucho más fácil que suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no la hay."

Sus palabras generaron un debate en el que algunos apoyaban sus palabras, alegando que cuando empezó su relación era demasiado joven y otros le atacan por generalizar de esa forma sobre las relaciones entre personas de diferente edad.

La reacción de Marta López Álamo

Una de las que se ha dado por aludida ha sido Marta López Álamo. La mujer de Kiko Matamoros, con el que se lleva más de 40, ha querido pronunciarse en sus redes sociales con un mensaje que también está dando mucho de que hablar.

"Viendo determinadas entrevistas creo que no se debería generalizar ni asociar un comportamiento a una edad ni una personalidad a una edad", escribió a través de sus stories. Hay mil factores que influyen en que una relación con diferencia de edad pueda ser viable a corto, medio o largo plazo", añade la modelo.

Marta López responde a Laura Escanes / Instagram

"No quería pronunciarme, pero únicamente doy mi opinión con todo el respeto a la opinión de otros", remataba diciendo. Pero la cosa no quedó ahí. Unas horas más tarde compartía otro comunicado aclarando que en ningún momento estaba atacando a Laura Escanes

"Ayer me refería a la entrevista que dio Laura Escanes dando una opinión y respectando la suya en todo momento. Su opinión era una y ahora es otra, no solo por la edad, sino por la experiencia que ha tenido ella. Lo único que digo es que creo que no solo la edad influye en el que se continúe o deje la relación", explicó.

Marta López responde a las críticas / Instagram

"Yo nunca había imaginado estar con una persona que me lleva 40 años, pero a día de hoy puedo decir que nuestros caminos se complementan y así lo pretendo porque lo amo", asegura. "Creo que el final de una relación con diferencia de edad no es únicamente por la edad, pero por supuesto, es una condición que puede influir. Fin", termina diciendo antes de aclarar que en ningún momento quiso atacar a Laura Escanes.