Vocación hasta la médula: así son las enfermeras del área sanitaria

A Florence Nightingale se le debe la celebración cada 12 de mayo del Día Internacional de la Enfermería. Esta británica nacida en 1820 es considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Pese a ser una profesión fundamental en la actividad de la sanidad, todavía hay muchas asignaturas pendientes que las trabajadoras del sector recuerdan hoy, con motivo de esta efemérides: incrementar la ratio idónea enfermera-paciente, lograr el grupo A, la jubilación anticipada...

“Marcamos la diferencia” es el lema que el sindicato de enfermería SATSE ha movido en las últimas semanas recabando los testimonios de enfermeras de todo el país. Emma Rodríguez, secretaria provincial de esta formación sindical en Pontevedra y enfermera desde junio de 1998, recuerda que la enfermería “es una profesión autónoma, independiente y que atiende al paciente cuando él no puede atenderse por sí mismo”.

“Por eso se nos da ese estándar de cuidadoras. Como el acto de cuidar es un acto que desarrollamos todos los seres humanos, nunca había llegado a desarrollarse la profesión como tal. Todos sabemos cuidar, pero en unas características específicas no”, recuerda.

Pero el trabajo de la enfermera no se limita a la asistencia, sino que también investiga, forma, educa en salud y gestiona equipos y proyectos.

Según las últimas cifras oficiales, cerca del 80% de estas profesionales son mujeres. “Cuanto más se equilibre la cifra, más se va a ver como profesión”, recalca Emma Rodríguez.

Las enfermeras fueron primero ATS (ayudantes técnicos sanitarios), después DUE (diplomadas universitaria sen enfermería) y, finalmente, GRUE (graduadas universitarias en enfermería). “Esto también ha evolucionado y ahora tenemos ya las especialidades en enfermería: matrona, pediatría, enfermería familiar y comunitaria, salud mental, enfermería del trabajo y faltan por desarrollar la de geriatría y la médico quirúrgica, a la que todavía no saben cómo meterle mano”, informa esta profesional en Pontevedra, que añade que “tal y como se está desarrollando el ámbito sanitario, se ha visto que la enfermera es el tronco que está sujetando a la sanidad. Es la que está a pie de cama 24 horas al día 365 días al año”.

Esto, de hecho, provoca una relación especial entre pacientes y enfermeras, hasta tal punto de que, tal y como indica la secretaria provincial de SATSE en Pontevedra, “la profesión de enfermera está entre las mejor valoradas socialmente”. “La primera que llega cuando tú tienes una urgencia es la enfermera. Y esto es algo que se vio todavía más durante la pandemia”.

Emma Rodríguez, enfermera y secretaria provincial del sindicato SATSE en Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

Avances paso a paso

Los retos que las profesionales pelean están ahí a nivel general y son comunes, aunque cada área sanitaria maneja sus propias cifras.

“El primero de todos es lograr la categoría A, no por una cuestión económica, sino para poder optar a puestos de responsabilidad. En el momento en que nos limitan se pierde la perspectiva enfermera, que aporta un punto de vista totalmente diferente. El médico tiene sus diagnósticos clínicos, pero nosotras los de enfermería, que incluyen incluso a los factores emocionales. Hay cambios muy sutiles que solo se perciben cuando estás a pie de cama: el tono de voz, el color de la piel, la manera de respirar y hasta el olor”, manifiesta Emma Rodríguez.

La jubilación anticipada es otra de las grandes demandas de las enfermeras. “Se sabe que el cuerpo funciona con un ritmo circadiano. Cuando tú lo rompes surgen todos esos problemas de ansiedad, insomnio, alimenticios... de salud. Estamos muy afectadas por esto. Una enfermera puede llegar a hacer entre 58 y 63 turnos de noche perfectamente al año. Son muchas noches. Cuando eres joven sí puedes dormir cuando llegas a casa, pero con la edad no”, se lamenta esta enfermera de Urgencias.

Uno de los obstáculos que el gremio se encuentra para lograr la jubilación anticipada es la actual falta de profesionales. Sin embargo, la portavoz de SATSE en la provincia indica que “eso se puede solucionar aumentando el número de alumnos en las escuelas”. Informa de que actualmente, de la de Pontevedra salen 55 enfermeras nuevas cada año, unas 150 o 180 entre las tres escuelas de la provincia.

“El problema es que se vayan fuera. Se está demostrando, y esta área sanitaria lo está haciendo, que cuando hay trabajo estable tienes enfermeras”, apunta.

“Se ha visto que la enfermera es el tronco que está sujetando a la sanidad” Emma Rodríguez — Secretaria provincial de SATSE en Pontevedra

Actualmente, la ratio aconsejable es de ocho pacientes por enfermera. “En Pontevedra estamos en unos 12 por enfermera en los turnos de mañana, de 16 o 18 en los de tarde y de 18 a 22 por las noches”, afirma Rodríguez. “Mejoró, pero es mejorable todavía. Partíamos de que se necesitaba el doble de enfermeras, ahora nos faltaría un 25%. Y siempre hablo en la sanidad pública, no en la privada”, matiza.

De hecho, la Dirección de Enfermería del área sanitaria de Pontevedra y O_Salnés anunció hace unos días que ha impulsado una contratación estable que permitirá al final del año 2024 lograr un total de 138 vinculaciones estables distribuidas entre diversas categorías, incluyendo enfermería hospitalaria, especialistas en enfermería familiar y comunitaria, en salud mental y matronas, TCAE, técnicos sanitarios y fisioterapeutas.

Esto no supondrá, sin embargo, el fin de los contratos por horas y días, ya que, tal y como recuerda Emma Rodríguez “hay que garantizar la presencia y la asistencia sanitaria, lo que ocurre es que se podría implementar otro tipo de contratación de manera que tú ya tengas una persona continua para imprevistos como las bajas”.

Los próximos serán años complicados para el área sanitaria en cuanto a jubilaciones, ya que las generaciones de enfermeras que abrieron el Hospital Montecelo, que ya cumplió medio siglo, están llegando al fin de su trayectoria laboral o llegarán en breve.

Flor Tomé, enfermera recién jubilada del Hospital Montecelo / IÑAKI ABELLA

Flor Tomé Rodríguez. Enfermera recién jubilada:

“Si yo volviera a nacer volvería a ser enfermera. Es una profesión vocacional”

Flor Tomé Rodríguez ha metido en el maletero de su coche una bolsa con una muda de ropa interior, una camiseta y un neceser con lo básico como un cepillo de dientes, “por lo que pueda surgir”. Es ese tipo de decisiones que solo toman aquellas personas que se han liberado de la atadura del trabajo una vez llegada la jubilación. Ahora, para esta enfermera del Hospital Montecelo la perspectiva de vida es muy diferente: “Viajar, ir de caminatas. Vivir el día a día lo mejor posible”.

El 21 de febrero de este 2024 le llegó un merecidísimo descanso a los 65 años después de trabajar en la profesión que comenzó cuando solo tenía 21 y que concluyó en el servicio de Urgencias del hospital de referencia de Pontevedra.

“Llevaba desde esa edad trabajando a turnos y eso, para mí, es lo peor que tiene esta profesión. Hay profesiones que tienen un coeficiente reductor, pero nosotras no tenemos el mismo derecho y es algo que me gustaría que se reivindicase hoy, en el día internacional de la enfermera. Esta es una profesión con fines de semana, Semana Santa, Navidad...”, explica a FARO esta vilagarciana, que indica que la única manera de evitar esos turnos de noche es optar por un centro de salud, “pero no a todas nos gusta la Atención Primaria, yo reconozco que fui siempre una enfermera de hospitalización, como lo son muchas otras más, donde tenemos mucho más contacto con la gente”.

“Mis últimos 25 años fueron en Urgencias, pero también estuve en Radiología, Hematología, Oncología... especialidades muy duras. Vives muchas cosas y empatizas mucho con el paciente”, confiesa.

“Nosotras elegimos esta profesión por vocación, pero también queremos unas condiciones justas. Las nuevas generaciones que entran ahora lo tienen más claro. El último estudio que salió asegura que en Galicia es donde estamos peor tratadas las enfermeras. ¿Por qué se va la gente de las áreas sanitarias? Tienes que darle a esta gente joven que entra la oportunidad de trabajar pero de hacer su vida también. ¿Qué es eso de darle a la gente un turno de una semana o quince días o un mes completo? Ellos tienen su propia vida”, se lamenta esta veterana de la enfermería.

En este sentido, critica que el papel de la supervisión sea de gestor, “no es esa figura intermedia entre el personal y la dirección a la que puedas decirle las cosas que ves bien o mal”. “Si tú quieres ser gestor y ganar dinero, no lo hagas nunca en la educación ni la sanidad, porque los que van a perder van a ser siempre los futuros enfermeros y los pacientes”, opina.

Es por ello que recuerda que la profesión de enfermera implica que las emociones estén a flor de piel. “Muchas veces en Urgencias cuando terminas y un paciente salió adelante o no salió, necesitas parar cinco minutos y tomarte un café con tus compañeras y decir, jo, pues no pudimos, pero hicimos todo lo posible. La enfermería es eso, no gestión. Y yo lo repito siempre: si volviera a nacer volvería a ser enfermera, porque es una profesión vocacional”, considera Flor Tomé.

La pandemia de 2020

Como todos los profesionales de la sanidad pública, recuerda la época de la pandemia del COVID con gran intensidad, especialmente la primera ola.

“Cuando hubo el primer brote en Urgencias yo fui una de las que cayó. Todas teníamos miedo, pero yo sobre todo porque ya tenía una edad. Con nuestros miedos y con todo estábamos ahí al pie del cañón”, señala.

“Yo siempre dije que el virus no nos iba a hacer más buenos, sino todo lo contrario. Y eso sí se vio. Sacó lo peor de cada persona. ¿Los aplausos? ¿Qué aplausos’ Si después amigas tuyas te rehuían por la calle... Son situaciones que tienes que vivir, pero que dolieron mucho”, reconoce.

Esa primera vez llevó la enfermedad “bastante bien”. “Como una gripe fuerte, se me fue el olfato... Pero lo que llevé peor fue que tenía en esos momentos una hermana con alzhéimer, que ya falleció, y yo era la cuidadora principal. Lo que hice fue aislarme con ella porque creí que ella también estaría contagiada, y con tan buena suerte que ella no lo pilló”, celebra.

“Fue una situación que ojalá que no se vuelva a vivir. Aprendimos de ello, pero no lo suficiente, ni siquiera los políticos”, afirma.

Lo mejor: los compañeros

Obviamente, Flor prefiere quedarse con los momentos buenos de su trayectoria: “Trabajé con personal, tanto médico, como auxiliares, celadores, pinches... tan buenas compañeras y compañeros y tan buenos profesionales... Como en todas las carreras, claro. Pero tengo que decir que es una profesión en la que la gente lo da todo, y no solo por el paciente, sino también por los compañeros. Si la sanidad sigue ahí es gracias al personal que trabajamos ahí, no por lo que pongan a favor ni en contra los políticos”, sentencia.

Tal es la pasión de esta profesional por la enfermería que dos de sus tres hijos son, a día de hoy, también enfermeros. “Siempre les digo a ellos que traten a los pacientes como les gustaría que tratase alguien a un familiar suyo y que no le hagan a nadie lo que no le gustaría que le hiciesen a ellos. Con que hagas eso, tu trabajo va a ir bien”, dice.

“Si los familiares o pacientes están detrás tuya es porque lo están pasando mal y tú tienes que tratar de aliviar, en todos los aspectos”, concluye resumiendo en pocas palabras ese vínculo tan especial que se crea entre estas profesionales y los enfermos y sus familias.

Noemi Fernández y Sonia Domínguez, en unas jornadas de enfermería en el Pazo da Cultura de Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

Noemí Fernández y Sonia Domínguez. Enfermeras.

Un ejemplo de apuesta por la Enfermería Familiar y Comunitaria

Noemí Fernández Martínez y Sonia Domínguez Prego comparten día a día laboralmente en el centro de salud de San Roque, en Vilagarcía. Ambas tienen 32 años y ya vivieron la pandemia del COVID en su trayectoria profesional.

La primera de ellas lleva cinco años interina como especialista de Enfermería Familiar y Comunitaria, mientras que su compañera es su residente.

“Es una especialidad relativamente reciente, en comparación con otras como la de matrona, que ya está más desarrollada, pero está creciendo y queremos que crezca un poco más”, asegura Noemí Fernández.

Por su parte, Sonia Domínguez terminó en 2015 y tras trabajar cuatro años de enfermera en las listas “pull”, con contratos de días y horas, pasó a las listas generales. “Después de pasar por diferentes servicios, me di cuenta de que me gustaba la Atención Primaria, por eso decidí especializarme. Llevo un año de residente y formándome mucho”, resume.

La elección decisiva

Ambas reconocen que siempre se sintieron atraídas por la profesión. En el caso de Noemí, la primera trabajadora sanitaria de su familia, afirma que “siempre me gustó muchísimo el tema de la sanidad y lo referente a ella”. “Cuando llegó el momento de decidirme y preguntarme qué quería hacer de mi vida, tras ver las diferentes profesiones sanitarias que había, escogí enfermería porque me parecía muy cercana a las personas y a través de la cual podía ayudar muchísimo, muy humana. Ese lado más allá de la técnica y el saber profesional me ayudaron a elegir. Claro, entonces tenía 18 años y nunca estás muy segura de lo que quieres, pero pruebas y te va gustando más”, manifiesta.

Y fue al llegar al centro de salud cuando sintió el flechazo definitivo: “Ahí me dije: me quiero dedicar a esto cien por cien. Ahora cada vez estoy más enamorada de mi profesión”.

En cuanto a Sonia Domínguez, comenzó a llamarle la atención el ámbito sanitario a través de una prima que estudiaba Medicina cuando ella todavía estaba en Bachillerato. “Una vez tomada la decisión, pasé de ser una estudiante muy normal a sacar buenas notas, porque ya sentía que tenía un objetivo”, indica.

Su conexión a nivel laboral es absoluta y las palabras en este sentido son muy buenas en ambas direcciones, con un aprendizaje mutuo. “Hacemos muchas cosas y muchas actividades en el centro de salud y fuera de él”.

Ambas se confiesan unas grandes defensoras de la sanidad pública. “Por supuesto”, dicen al unísono sin dudarlo.

Vanesa Olga Grandal Barreiro, ante el Hospital Provincial de Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

Vanesa Olga Grandal Barreiro. Estudiante de Enfermería a los 46 años:

“Siempre me llamó la atención y a raíz de una situación familiar me animé”

No es habitual estudiar Enfermería pasados los 40, pero cuando la llamada de la vocación llega lo mejor es responderle positivamente. Es lo que le ha ocurrido a la pontevedresa Vanesa Olga Grandal Barreiro, trabajadora del Sergas en el PAC de Vilagarcía de Arousa (en la categoría de PSX, Personal de Servizos Xerais), que está estudiando el cuarto curso del grado a los 46 años.

“Siempre me había llamado la atención la profesión y mis compañeras siempre me animaban. A raíz de una situación personal, ya que tenía familiares con patologías y que necesitaban cuidados, me dije que iba a intentarlo. Logré compaginarlo con mi trabajo y hacer curso por año y ya solo me quedaría la presentación del trabajo de fin de grado”, explica.

Antes que plantearse si trabajar en la Atención Primaria o la Hospitalaria, Vanesa Grandal reconoce que “ahora mismo lo que me apetece es enfrentarme a ser enfermera”. “Hasta ahora siempre he estado tutelada y quiero ver cómo actúo yo de forma independiente. Me gusta tanto la enfermería especializada como la de Primaria”, manifiesta.

Al tratarse de una profesión tan solicitada, no considera que la edad sea un problema a la hora de comenzar a ejercer la enfermería. “Todo el mundo me dice que hay una carencia muy grande de enfermeras y que así como acabemos podremos trabajar”, indica.

Reconoce que lo que más teme son esos “turnos tan brutales de 24 horas, a los que a lo mejor habría que darles una vuelta”.

Esta futura enfermera se confiesa una defensora de la sanidad pública: “Tengo una hermana viviendo en otro país, donde la sanidad pública no funciona como aquí y ha tenido que recurrir a la privada. No nos podemos imaginar la suerte que tenemos, por eso tenemos que defender la sanidad pública saliendo también a la calle mucho más de lo que lo hacemos”.

