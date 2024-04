Miguel Ríos hará un dúo con Rebeca Rods con alma de góspel

La cantante y compositora Rebeca Rods y Miguel Ríos interpretarán un tema a dúo para el que será el quinto disco de Black Light Gospel Choir, el coro profesional de góspel fundado por la artista viguesa en 2009. “¡¡Vamos a soltar uno de los grandes bombazos de este año!!. ¡¡¡Y es que mi nuevo disco con Black Light Gospel Choir incluye un dúo con Miguel Ríos!!! ¡¡¡Qué gran ilusión me hace poder revelaros esta noticia al fin!!!”, subió la cantante, compositora y directora de coro a sus redes sociales.

Rods y Black Light Gospel Choir acompañaron al cantante granadino en 2022 en la interpretación del tema “Buscando la luz” en el concierto del WiZink Center de Madrid enmarcado en la gira “Rock&Ríos. 40 aniversario”, y el pasado mes de noviembre volvió a hacerlo en la única actuación que dio en Galicia, celebrada en el Coliseum de A Coruña, en esta ocasión con Vigo Gospel Choir, el coro que dirige en la ciudad olívica y una de las formaciones de Rebeca Rods Escuela Coral.

La artista ya había manifestado su orgullo por compartir escenario con una leyenda del rock como Miguel Ríos. Ahora, el artista granadino ha accedido a hacer un dúo con la cantante viguesa, que formará parte del nuevo disco de su coro profesional, un trabajo que también está producido por Rods y que incluirá alguna sorpresa más, según dejó caer ayer la artista, que ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Raphael, Laura Pausini, Patti Austin, Pastora Soler, Pitingo, El Barrio, Edurne, Paulina Rubio, Carlos Baute, Chenoa y Antonio Orozco.

“Gospel Symphony Vol.II” cuenta también con la colaboración de The New York City Gospel Choir que dirige Markanthony Henry, con el que actuó el pasado 1 de febrero en el Madison Square Garden durante el descanso de un partido entre los New York Knicks y los Indiana Pacers.