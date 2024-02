La cantante, compositora y productora viguesa Rebeca Rods cumplió su sueño de actuar en el clásico estadio Madison Square Garden, en Nueva York. Lo hizo el pasado 1 de febrero durante el descanso del partido de NBA entre los New York Knicks y los Indiana Pacers.

"Los sueños se hacen realidad. Tengo un 'done' al Madison Square Garden en mi lista personal de más grandes sueños, gracias a mi maestro, mentor y amigo Markanthony Henry", escribió la viguesa en su Instagram. Precisamente, Rods estuvo acompañada en su actuación por el coro The New York City Gospel Choir, que dirige el propio Markanthony Henry, máximo referente del góspel en Nueva York.

Finalmente, la viguesa agradeció el momento con la mayor de las ilusiones: "Lo MÁS bonito de todo esto es TODO y cuanto está implicando esta experiencia para mí", reflejó.

Detrás de este hito hay muchos años de trabajo y de mucho esfuerzo. La artista viguesa atesora más de veinticinco años de experiencia en estudio y como cantante de sesión. Así, ha realizado arreglos, dirección y grabación de coros en múltiples discos, vídeos y giras en directo para artistas como Alejandro Sanz, Raphael, Laura Pausini, Patti Austin, Pastora Soler, Pitingo, El Barrio, Edurne, Paulina Rubio, Carlos Baute, Chenoa, Antonio Orozco, Coti, Marta Sánchez, Malú, Rosa López, Gerónimo Rauch, Daniel Diges, y, más recientemente, para Miguel Ríos, con quien actuó en su gira “Rock&Ríos. 40 aniversario” en el WiZink Center de Madrid y en el Coliseum de A Coruña, el pasado noviembre.