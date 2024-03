Lluvia de críticas a Ana Peleteiro, Laura Escanes y otras influencer por promocionar a 'Paseadores de niños': "Llevan arneses"

Los problemas de conciliación de los padres son una realidad. Trabajar y pasar tiempo de calidad con los pequeños de la casa no es tarea sencilla y teóricamente, con el objetivo de hacerles la vida más fácil a los padres, se ha puesto en marcha 'Paseadores de niños', una iniciativa que ha suscitado una gran polémica.

Este servicio se centra en "sacar a los niños a la calle por ti" y llevarlos a "las zonas de juegos más verdes de toda la ciudad", una válvula de escape para aquellos padres y madres que encuentran complicado poder dedicar el tiempo deseado a la actividad al aire libre de sus hijos.

Tal y como explican en sus redes sociales, los profesionales se encargan de recoger a los niños, asegurarlos con arneses para evitar que se pierdan y guiarlos hacia los parques más verdes de las ciudades de Valencia, Madrid y Barcelona.

Perfiles como el de Laura Escanes, Ana Peleteiro o Tania Llaseras han compartido con sus seguidores esta iniciativa promocionando el servicio como "algo interesantes y que puede ayudar a todo el mundo".

“Puede ser que, a lo mejor, en el futuro recurra a ello cuando me haga falta, ya que ya sabéis que ahora los padres andamos con vidas súper desenfrenadas. Puede ser una buena alternativa para que los niños disfruten de la naturaleza y socialicen con otras criaturas”, apuntaba Ana Peleteiro.

La reacción de las redes no se hizo esperar y fueron muchos los usuarios los que llenaron de comentarios la publicación de Instagram de la marca. "Me parece vergonzoso. Como si fueran perros. A los niños no se les pasea, se juega con ellos”, apuntaba un usuario. "Hacen 2X1? Me refiero a sacarme al perro y al niño”, señalaban otro.

"Un anuncio que usa la falta de tiempo de las madres (padres y familias), la escasa conciliación, la falta de recursos y políticas públicas para hacer campaña, además cero inclusiva, no debería permitirse. No todo vale. Se puede usar el humor por supuesto, pero respetando la lucha por comprometer a la sociedad en un cambio que nos permita criar y educar con tiempo. Pensemos. Muchas luchamos para que tomen en serio nuestra lucha”, apuntaban desde el perfil de 'Malas madres'.

Otras influencers le dan la espalda al servicio

Violeta Magriñan también ha hablado del servicio, pero ella ha querido conocer la opinión de sus seguidores. He visto que otras chicas influencers están haciendo publicidad de estos servicios", comienza diciendo. "Cuando me llegó el correo rechacé la campaña", anunció.

Violeta Mangriñan comparte el correo de la colaboración / Instagram

La influencer compartió el mensaje que recibió y en el que le proponían colaborar haciendo publicidad de este servicio para pasear niños.

Ceciarmy comparte un vídeo del servicio / Instagram

También 'Cerciarmy' compartió un vídeo en sus redes sociales de una mujer paseando a varios niños con arneses por un parque de Madrid.

Una campaña de concienciación de Multiópticas

Además de las críticas también estuvo corriendo por Internet la teoría de todo esto se trata de una campaña publicitaria de Multiópticas a modo de concienciación, como finalmente se ha confirmado. Esta no sería la primera vez que esta conocida marca de gafas, irrumpe en las redes con sus planteamientos creativos y, en ocasiones, provocadores.

Muchos de los niños ya aparecían en los vídeos llevan gafas y el objetivo, como ha explicado una usuaria, sería concienciar a los padres sobre los problemas oculares infantiles por el sobreuso de pantallas.

"El servicio de paseadore sde niños NO ES REAL. Pero lo que sí es real es que en España muchos niños solo salen de media 35 minutos al día, la mitad que nuestras mascotas.Una falta de actividad al aire libre puede provocar y aumentar la miopía infantil", escriben desde la marca explicando el motivo de la campaña.