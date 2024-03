Sale a la luz la cuenta de Instagram de la Reina Letizia: deportes, cine y tendencias

¡Bombazo! Se confirma lo que todos sospechábamos: la Reina Letizia tiene cuenta de Instagram y no pierde detalle de los cotilleos y tendencias de las redes sociales. Así lo ha confirmado en las últimas horas la propia protagonista, que ha alabado el trabajo de un conocido creador de contenido en Internet.

Siempre se ha rumoreado que los miembros de la Casa Real utilizaban perfiles secretos en redes para estar al tanto de las novedades del país. Algo que sería totalmente comprensible hoy en día, ya que las redes sociales no son solo una forma de entretenimiento sino también una herramienta con la que mantenernos al día de lo que se habla en la calle.

Todo el mundo apostaba porque fuesen Leonor y Sofía las que tuviesen perfiles en esta red social, dada su edad, pero la sorpresa ha llegado por parte de la Reina Letizia que ha confesado que tiene Instagram.

Confesiones a un influencer

Así lo ha confirmado el actor y creador de contenido, Mario Marzo, quién recientemente ejerció como maestro de ceremonias en el Centro de Artes Escénicas y de la Música, donde compartió unos minutos de charla con la reina.

Mario ha dado la primicia en su podcast '¿Quieres ser mi amigo?': «Después de saludar a todo el mundo viene a mí y me dice, 'Mario, qué ilusión me hace verte. Me hacéis muchísima gracia tu mujer que es tan alta y tú con los niños. Me encantáis», ha señalado el intérprete de Los Protegidos.

Unas palabras que pillaron totalmente por sorpresa al actor, que no se podía creer que la reina de España supiese tanto sobre él: "Estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí», le dijo el joven, a lo que ella le contestó: «¿Cómo no voy a saber de ti si te sigo en Instagram?».

Así es su perfil

Fuentes cercanas a la Casa Real confirman que la Reina Letizia utiliza las redes sociales de forma anónima, es decir, tiene un perfil con un nombre falso y en el que no comparte 'selfies' sino que más bien lo utiliza para mantenerse al día.

PI STUDIO

Estas mismas fuentes apuntan a que Letizia permanece muy atenta a lo que se dice en Internet sobre sus hijas, especialmente sobre Leonor, heredera al trono.

También utilizaría su perfil como entretenimiento, siguiendo cuentas de deportes y alimentación saludable, algo que le interesa mucho. "Lo usa para sus grandes hobbies: la música y el cine. Consume contenido fitness y nutrición y sigue las últimas tendencias en moda", confirma un periodista experto en la Casa Real.