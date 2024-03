El drástico comunicado de Bertín Osborne sobre su futuro: "Me quito de en medio"

Bertín Osborne ha vuelto a los escenarios. Tras un mes complicado en el que tuvo que hacer frente al nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén, al fallecimiento de su amigo Arévalo y un covid complicado, el artista pudo retomar su gira y arrancar con el concierto de Alicante que tuvo que suspender en dos ocasiones.

El cantante se subió al escenario en el que además de ofrecer un amplio repertorio de su discografía, comunicó su drástica decisión sobre su futuro profesional.

"Para mí es muy bonito volver renacido", comenzó diciendo a los asistentes. "Me divierte esto más que la televisión", explicó sobre su faceta como cantante. "Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito de en medio, porque estoy ya hasta los huevos".

"Ya me queda menos, ya me queda menos", advirtió el cantante antes de hablar sobre sus semanas con covid y que le llevaron a quedarse en la cama.

"Me levantaba y me caía. Nunca he estado tan mal. Para mí es muy bonito volver porque de verdad, de verdad que os tengo que decir que lo he pasado muy mal. Volver aquí y empezar otra vez, ha sido muy especial", aclaró.