El pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne se convertía en padre por séptima vez. Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo junto al artista, después de meses de tensión entre ambos por la paternidad. La relación entre ellos no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad.

Unos días después del nacimiento del bebé, al que no ha conocido, Bertín Osborne rompía su silencio con una exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que se sinceraba sobre su paternidad y su relación con Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Unos días después ha sido su hija Claudia Osborne la que se ha pronunciado sobre la nueva paternidad de su padre. "De ese tema no voy a hablar, es la vida de mi padre, yo a él le respeto muchísimo y a ella también", ha respondido a las preguntas de la prensa sobre si le gustaría conocer a su hermano.

"No me voy a meter nunca en su vida, él no lo ha hecho nunca con la mía, y ya está”, ha asegurado. "Respeto a mi padre, respeto a Gabriela y respeto la decisión y la opinión de todo el mundo”.

“Es imposible opinar de mi padre siendo justo, nadie tiene toda la información, nadie sabe la vida que ha tenido, por todo lo que ha pasado y todo lo que pasa a día de hoy”, ha explicado. “Yo lo único que puedo decir es que adoro a mi padre, es una buenísima persona y le respeto muchísimo”, ha zanjado.