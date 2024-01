El pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne se convertía en padre por séptima vez. Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo junto al artista, después de meses de tensión entre ambos por la paternidad. La relación entre ellos no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad.

Unos días después del nacimiento del bebé, al que no ha conocido, Bertín Osborne ha roto su silencio con una exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que se ha sincerado sobre su paternidad y su relación con Gabriela Guillén.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

La periodista Paloma García Pelayo ha hablado con el cantante tras su reciente paternidad y no ha podido evitar preguntarle por la comentada prueba de paternidad. Bertín Osborne aseguraba que se iba a hacer de manera ''cordial, consensuada y voluntariamente''. ''Va a esperar unos días porque es todo muy reciente, pero lógicamente tienen que estar de acuerdo ambos'', afirmó la periodista.

''En la entrevista lo dice bien claro: tengo a mi familia, creo que es de justicia, y además quiero ratificarlo'', aseveraba Paloma García-Pelayo. ''Ratificarlo porque tiene dudas'', recalcaba Daniel Carante.

Lo cierto es que Bertín Osborne ha querido dejar muy claro que si la prueba de paternidad confirma que el bebé de Gabriela Guillén es realmente su hijo solo se limitará a pasarle una ayuda económica.