El pasado 31 de diciembre, Bertín Osborne se convertía en padre por séptima vez. Gabriela Guillén daba a luz a su primer hijo junto al artista, después de meses de tensión entre ambos por la paternidad. La relación entre ellos no está pasando por su mejor momento y las dudas sobre el papel del cantante tras el nacimiento del bebé no han dejado de sucederse en los últimos meses, sobre todo después de conocer que tenía pensado someterse a una prueba de paternidad.

Unos días después del nacimiento del bebé, al que no ha conocido, Bertín Osborne ha roto su silencio con una exclusiva en la revista '¡Hola!', en la que se ha sincerado sobre su paternidad y sobre los meses en los que ha permanecido en silencio mientras las cadenas de televisión destapaban datos sobre su relación con la madre de su hijo.

"Yo no veo la televisión. Nada. Y los programas del corazón, menos. Y si he ido a alguno es porque pensaba que tenía amigos y amigas y compañeros de profesión y de cadena… Pensaba que 'tenía' amigos", ha confesado. "Ahora me he dado cuenta de que uno no tiene amigos en mi profesión ni gente que te respete, lo que me da mucha pena."

"Cuando ves personas a las que quieres, que admiras, que respetas, con las que has tenido un trato cercano y cordial, diciendo barbaridades o mentiras absolutas o dando pábulo o espacio a personas que no lo merecen… Es muy triste. Es lamentable…", ha asegurado.

"Tengo preparadas una querella y una demanda. Y si no las he presentado aún es porque no soy vengativo y porque me da pena. Yo sé que la querella va a hacer un daño horroroso y sé que le voy a jorobar la vida a una persona que, en realidad, me ha intentado jorobar a mí... Pero, por eso mismo, me resisto a hacerlo", ha desvelado.

"Y fíjate que el abogado me lo recuerda: 'Bertín, debes hacerlo'. Pero me cuesta tomar la decisión… Supondrá remover otra vez todo. Y la demanda es contra algún compañero tuyo de profesión, por aquello de repetir cosas sin tener ninguna prueba y sin confirmar… Lo cierto es que… tampoco sé si la presentaré porque, al final, dices: 'Mira, Bertín, ¿para qué? Déjalo'", ha querido dejar claro, sin dar más detalles de quien podría ser esta persona.

Bertín Osborne tajante sobre su paternidad

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

A pesar de que ha decidido no ejercer como padre de la criatura, no ha querido perder la oportunidad de dirigir unas bonitas palabras hacia la madre de su hijo. "Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella", dice. "Es muy injusto que la acusen de tener un interés", añade tras dejar claro que ella, en todo momento, ha rechazado la ayuda que le ofreció.