David Bisbal está viviendo uno de sus mejores momentos en lo que a lo profesional se refiere. Hace unas semanas que estrenó nuevo disco y está arrasando con su documental en Movistar + en el que repasa los grandes momentos de su carrera.

Como broche final a este año ha sido galardonado por la revista Esquire como ‘hombre del año’ junto al actor Antonio Banderas y fue precisamente en esa gala donde el artista quiso zanjar de una vez por todas una de las grandes polémicas que surgió a raíz del estreno de su documental. Los rumores apuntaban a que el cantante había pedido que se eliminara todo lo referente a Chenoa y sobre ello quiso indagar la prensa que cubría el evento.

El artista no ha disimulado su malestar y ha estallado como nunca antes las preguntas sobre este tema. "¿Podemos cerrar el capítulo ya de las rendijillas con Chenoa?", le preguntaba una periodista de 'Vamos a ver'.

"No, yo creo que es que eso lo provocáis vosotros. A vosotros os gusta mucho la confrontación, esa es la palabra, porque realmente el hecho de que Laura y yo no tengamos una relación actual no significa que no nos respetemos o que seamos enemigos. Eso lo provocáis más bien vosotros, eso está claro", ha respondido visiblemente molesto.

"Yo nunca hablo de mi vida privada, no me gusta y pocas veces he hablado de este tema, pero diría que hemos renovado nosotros nuestra música y nuestro trabajo como para que vosotros no os renovéis después de 19 años, ¿vale?", ha zanjado.