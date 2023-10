'El Hormiguero' recibió de nuevo la visita de David Bisbal. El artista, que ya es un habitual del programa de Pablo Motos, visitó el plató para presentó su nuevo disco, 'Me siento vivo', y el documental que habla de sus 20 años de carrera, 'Bisbal' y que llegará a Movistar+ el próximo 17 de octubre.

Con esta trabajo, el almeriense muestra su faceta más desconocida sobre su carrera y también sobre su familia, que siempre ha tenido un gran protagonismo en su desarrollo profesional. En su entrevista con Pablo Motos se ha acordado de su madre y de su padre, que le han acompañado desde sus inicios.

El almeriense reveló que hay uno de sus grandes éxitos que su madre no soporta. "Estoy de acuerdo con ella porque es una letra que según pasan los años no voy sintiendo", aseguró David Bisbal hablando de 'Corazón latino'. Además, acabó confesando que hay un tema que dejó de cantar durante 10 años: "Me harté de 'Bulería' y no la incluía en los conciertos, estuve una década sin cantarla" admitió. "Pero me he dado cuenta de que le gusta mucho a la gente y acabo todos los conciertos con 'Ave María', 'Corazón latino' y 'Bulería'."

La enfermedad de su padre

El artista no ha podido evitar emocionarse. Don Pepe, como él le llama, padece alzheimer, una dura enfermedad sobre la que se ha sincerado David Bisbal. "No nos reconoce ni a mis hermanos ni a mí y, a veces, tampoco a mi madre, que siempre está con él", comentó. "Nosotros ya nos hemos ido acostumbrando, pero fue duro la primera vez que no me reconoció", añadió.

"Si le digo que quién soy, me contesta que le sueno, pero no sabe ubicarme bien. Ahí se me parte el alma", admitió Bisbal. "Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos, ni siquiera a veces a mi madre... Es durísimo", explicó.

"Se acuerda muchísimo de su época de boxeador y de que es almeriense. Es muy fuerte. Yo le gasto bromas muchísimas veces y le digo: Tenemos aquí al siete veces campeón de España en diferentes categorías, el granadino José Bisbal. Y él me dice: No, almeriense", confesó con ternura.

Dentro de la nostalgia o del mundo donde vive ahora mismo, hay momentos también graciosos. Y en esos momentos de alguna manera trato de cobijarme. Es durillo, pero también es cierto que él ha sido una persona muy bromista durante toda su vida y tratamos de recordarlo así", concluyó David Bisbal.