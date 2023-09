Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen viviendo momentos dulces tras su sonadísimo enlace matrimonial. Al menos así lo muestra ellos, aunque mucho se habla en torno a su relación. Lo cierto es que la pareja recién casada no ha parado desde que se casara. Y ha enlazado un viaje tras otro, a los que habría que sumar todos de los que disfrutaron en forma de las varias despedidas de soltero que les organizaron sus amigos.

La buena vida a la que se está dando el matrimonio está dando mucho que hablar. Realmente, todo lo que hacen origina comentarios y chascarrillos. Y ahora, tras una maratoniana luna de miel por tierras africanas, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han ido a París, desde donde ha compartido unas imágenes que dejan bien claro que no escatiman en detalles y lujos durante sus estancias en el extranjero. Su opíparo festín en la terraza de un lujoso hotel así lo atestigua.

De vacaciones en París durante unos días movidos

Son muchas las casualidades que persiguen a una de las parejas más comentadas de los últimos meses. Contra todo pronóstico, Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasaron por el altar el pasado mes de julio y hace apenas unos días volvieron de su idílica luna de miel en África. Parecía que sus vacaciones habían acabado, pero volvieron a sorprender.

La pareja ha compartido en Instagram algunas de las fotografías de su escapada a París, la ciudad del amor, donde continúan celebrando su recién estrenado matrimonio. Y es que desde entonces la capital de Francia está en boca de todos.

"Pasional e intensa"

En su lista de conquistas figura un nombre especial: el de su exnovia, la actriz Lucía Guerrero. El ahora marqués consorte y la intérprete, de 30 años de edad, mantienen una estupenda relación. Se llegó a hablar, de hecho, que acudiría como invitada a su boda en El Rincón.

La joven actriz madrileña se define como “pasional e intensa” en sus relaciones sentimentales. “Me he entregado mucho”, declara. En algunas de sus entrevistas ha contado que no perdonaría “cualquier tipo de mentira”. Generosa y natural, no tiene problemas en recordar su historia con el futuro marido de Tamara Falcó: “Fue hace muchísimos años, en la adolescencia, y desde entonces nos hemos llevado muy bien, somos buenos amigos”.

“Íñigo y Lucía se llevan muy bien, fueron novios cuando tenían 18 años, y entre ellos ha quedado una buena amistad, no hay problema alguno, estamos en Sotogrande pasando unos días. No ha habido cuernos. El problema es que hay ojos que siempre ven las cosas de forma no natural. No voy a hacer caso de este tipo de informaciones. Confío plenamente en Iñigo y estamos muy felices", declaró Tamara tras la filtración de las fotografías.