Paz Padilla sigue de gira por toda España con su obra de teatro 'El humor de mi vida', en la que interpreta el libro que escribió tras la muerte de su marido Antonio y en el que narra cómo vivieron su enfermedad.

Una de sus últimas parados fueron las Islas Canarias, donde la presentadora triunfó entre el público y quiso celebrarlo con todo su equipo. Una vez finalizado su espectáculo se fueron todos de comilona a un restaurante indio. Tal y como ella mostró, todo parecía ir perfecto hasta el momento en el que tuvieron que levantarse de la mesa para irse.

"Ay, mi madre" exclamó Paz Padilla al descubrir dos cucarachas andando por encima de la mesa. "Vámonos ya".

"He salido del restaurante y me pica todo el cuerpo", explicó la actriz en su cuenta de Instagram una vez que salió del local. "Si encima de la mesa había dos cucarachas, qué no habría por debajo".

Horas más tarde, y ya de vuelta a casa, compartió otra historia con parte de su equipo que le aseguraba que esas no eran las únicas cucharas. "No había dos. La barra del bar era la M-30" dice uno de sus acompañantes. "Cinco minutos más allí y nos devoran vivos".

"Detrás vuestra había como cinco o seis, pero no os hemos dicho nada", le confesaba otro de sus compañeros. "Lo que tú grabaste fue cuando ya habíamos pagado la cuenta. 300 euros de cuenta y las cucarachas campando por ahí a sus anchas", terminaban diciendo.