La vuelta de Paz Padilla a la televisión no ha sido todo lo exitosa que se esperaba. Hace cosa de un mes, la humorista se ponía al frente de 'Déjate querer'. Lo hacía como sustituta de Toñi Moreno tras su salto a TVE. Unos cuanto programa después y dadas las bajas cifras de audiencia que cosecharon las últimas emisiones, Telecinco ha decidido cancelar esta nueva temporada, que emitirá la última entrega este sábado 1 de abril.

La presentadora suma ahora un nuevo varapalo tras esta decisión. Tal y como ella misma ha confesado, tendrá que ser apartada de la televisión por un motivo de salud. "Hace unos días me puse en manos de este genio, el doctor Pablo Cariñanos, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz. Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión", escribió para anunciar que ha tenido que ser intervenida de las cuerdas vocales para poner fin a su dolencia.

Esta no es la primera vez que la actriz se pone en manos de este especialista, ya que, el pasado mes de diciembre, tuvo que enfrentarse a una intervención similar, pero que parece no haber tenido el resultado que se esperaba.

Por lo de pronto, Paz Padilla tendrá que hacer reposo unos días, y no podrá hablar. Un problema que parece estar subsanando muy bien gracias a las clases para aprender lengua de signos por su último trabajo. "Gracias a ‘El hotel de los líos’ aprendí la lengua de signos y nunca pensé que me vendría tan bien!", confesó.