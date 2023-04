La relación de Paz Padilla con Mediaset ha estado lleno de idas y venidas. Uno de los despidos más sonados fue cuando presentadora se vio obligada a dejar sus labores en 'Sálvame' y en otros espacios de la cadena. En aquel momento, tras unas semanas sin pronunciarse, volvía a aparecer en televisión para dar detalles de su salida forzosa.

En su visita a 'Preguntes Freqüents', programa de TV3, la andaluza analizó entonces cómo fueron todos aquellos años en el programa de corazón de las tardes: "He aprendido muchísimo y solo puedo agradecer a Mediaset que me hayan dado estos años. En el programa no hay ni un solo guion. Cuando lloramos, lloramos, cuando se cabrean se cabrean". "Cuando trabajas con la verdad aprendes muchas cosas. Aprendes a entender, a tener paciencia", añadió en el espacio.

La cómica se mostró agradecida de su paso por el formato de Telecinco y compartió sus pensamientos actuales tras su despido: "Solo puedo agradecer. Yo en esta vida agradezco todo aunque sea algo triste, ya que siempre sacas una lección. Soy quien soy gracias a todo los sitios en los que he estado, hasta lo que no quiero. En los siguientes pasos que dé en la vida lo cogeré de otra manera".

El proyecto más reciente de Paz Padilla ha sido "Dejate quere". El formato de Telecinco se emitía los viernes por la noche presentado por Paz Padilla. El programa es un espacio para los reencuentros, las historias que emocionan y las sorpresas, con la participación de famosos y anónimos que tienen algo que contar o que recibir.

El programa se estrenó el 18 de febrero de 2023, con Bertín Osborne y Jorge Pérez como invitados. Bertín Osborne es un cantante y presentador que ha tenido una larga trayectoria en la televisión, con programas como “Lluvia de estrellas” o “Mi casa es la tuya”. Jorge Pérez es un guardia civil que se hizo famoso por ganar “Supervivientes 2020”, el reality show de supervivencia en una isla, y posteriormente por sus colaboraciones en televisión y su relación extramatrimonial con Alba Carrillo.

Pero finalmente, tras sus resultados, el formato fue cancelado. Su sustito será "La vida sin filtros", en el que cada programa tocará un tema concreto al que Cristina Tárrega se enfrentará sin conocimiento previo, sin guion ni información de lo que va a ir ocurriendo en plató. A partir de esa premisa inicial, se incorporarán testimonios del público, las intervenciones desde casa y los invitados al plató, que le harán emocionarse, sorprenderse, indignarse o divertirse al mismo tiempo que los espectadores.

Tras este fracaso, Paz Padilla ha tomado la decisión de abandonar Madrid y refugiarse en Fran Medina, su actual pareja. La presentadora se ha volcado en su familia y sus negocios, según la revista Lecturas y ha puesto rumbo a Zahara de los Atunes y han montado un chiringuito a pie de playa.