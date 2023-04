El próximo 8 de julio Tamara Falcó e Íñigo Onieva se darán el 'sí quiero'. La pareja vivirá uno de los momentos más felices de su relación, pero estará empañado por una sonada ausencia. Uno de los hermanos de la marquesa de Griñón no acudirá al evento del año.

'Y ahora Sonsoles' ha desvelado que la boda de Tamara e Íñigo no contará con la presencia de uno de sus hermanos más cercanos. Aunque no han trascendido los detalles de esta ausencia, el programa de Antena 3 ha asegurado que Enrique Iglesias no verá a su hermana llegar al altar. El cantante no se dejará ver este verano en el palacio 'El Rincón'.

Tamara Falcó tiene varios hermanos tanto por parte de madre como de padre, pero con Enrique siempre ha mantenido una relación especial. El artista fue uno de sus grandes apoyos después de que saliera a la luz la infidelidad de Onieva y en los meses en los que la pareja puso fin a su relación.

Esta situación impedirá que Isabel Preysler vea a todos sus hijos reunidos en esta ocasión tan especial para la familia. A pesar de la baja de Enrique Iglesias sí está previsto que Ana Boyer, Chábeli Iglesias y Julio José estén presentes en la boda de su hermana.

Está previsto que la boda de Tamara e Íñigo cuenta con unos 400 invitados entre los que se encuentran sus respectivas familias y amigos cercanos. Una gran celebración que promete convertirse en uno de los grandes eventos del año.