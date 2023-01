"Tengan un poco de empatía", decía una destrozada Joana Sanz en las últimas horas a través de sus redes sociales. Y es que la súper modelo tinerfeña está comenzando el 2023 de la peor forma posible: ha perdido recientemente a su madre y su pareja, el exfutbolista del Barça Dani Alves, acaba de entrar en prisión acusado de violación.

Joana Sanz ya se había pronunciado sobre la situación Alves con anterioridad mostrando su apoyo incondicional al futbolista después de que una joven de 23 años lo denunciase por, presuntamente, violarla en los baños de una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Ahora, y después de la que jueza haya decretado su ingreso en prisión provisional y sin fianza ante el riesgo de fuga -dada su alta capacidad económica y que reside habitualmente en México- , la modelo ha vuelto ha compartir un texto en redes sociales donde da a entender que ya no apoya a su marido.

Joana ha compartido una Storie en Instagram donde pide "a los medios de comunicación que están fuera de mi casa" que tengan un poco de "empatía" con ella y con la situación que está atravesando: "He perdido los únicos dos pilares de mi vida", explicaba la modelo.

La madre de Joana ha muerto recientemente a causa de un tumor en el útero que le fue diagnosticado en octubre de 2022, tal y como la modelo ha hecho saber a sus seguidores tras su fallecimiento la pasada semana: "Ahora te sentiré en la brisa del mar, te escucharé en las olas, me abrazarás al sumergirme y me consolarás cuando sienta que no pueda mas", escribía la modelo.

Joana Sanz y Dani Alves se conocieron en 2016 en Barcelona gracias a unos amigos en común, apenas un año más tarde se casaron en Formentera en una ceremonia alejada de la prensa.