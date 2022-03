Desde hace 2 años, la vida de Ana Obregón ha estado cargada de sufrimiento. En 2020 la actriz perdía a su hijo Aless Lequio después de una dura lucha contra un cáncer y cuando se cumplía un año de su fallecimiento, se enfrentaba a la muerte de su madre.

Con un inmenso dolor ante el fallecimiento de su hijo, Ana hacía frente a un nuevo golpe de la vida pero el sufrimiento por la perdida de Aless le impidió afrontar este segundo duelo. Ella misma ha confesado en más de una ocasión que todavía no ha sido capaz de hacer frente a la perdida de su madre pero parece que, por fin, la actriz está consiguiendo hacerlo.

Ana Obregón ha querido compartir en sus redes sociales una fotografía muy especial en el día que se cumplían 10 meses del fallecimiento de su madre. "Hoy he encontrado esta foto con mi madre que nos hizo Silvia Polakoff. No sé si es una señal, Mamá. Creo que sí. Porque justamente hoy hace 10 meses que nos dejaste" ha desvelado.

Pese a que ya casi ha pasado un año desde que se fue, la actriz sigue disculpándose con su madre por no tener fuerzas para encarar su pérdida: "Te he pedido perdón cada día por no poder ni ser capaz de entrar todavía en tu duelo. Hasta hoy, que las lágrimas no pueden dejar de salir", ha confesado.

"Mi mejor amiga, mi guía, mi ejemplo, que como un ángel me abrazas desde donde estás cada segundo. De la misma manera que sé que estás abrazando y cuidando de mi niño. Y eso de alguna manera me da un poquito de paz. Como en esta foto. Como en ese momento."

La actriz acaba de cumplir 67 años en uno de los momentos más tristes de su vida y por eso no ha querido celebrar nada. Todavía no se siente con fuerzas pero ha reconocido que el trabajo le está ayudando mucho. Ana Obregón se encuentra inmersa en nuevos proyectos profesionales que le están devolviendo las ganas de salir adelante. Se espera verla pronto en televisión conduciendo un nuevo programa y también protagonizando su propio biopic.

Hace unos días se daba a conocer la noticia de que tendrá una serie sobre su vida y que será ella misma la que se interprete en la actualidad.