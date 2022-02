'Mi Casa es la tuya' ha estrenado temporada con una de las entrevistas más emotivas y duras hasta la fecha. Ana Obregón se ha abierto en canal para relatar los momentos más duros de su vida. La enfermedad de su hijo Aless Lequio que finalmente perdía la vida en mayo de 2020.

Era la primera vez que Ana hablaba de sus vivencias durante esos años en los que desapareció de la vida para dedicarse en cuerpo y alma a su hijo. Un testimonio desgarrador en el que quiso sentirse arropada. La actriz escogió Marbella como lugar en el que hacer frente a este duro trago porque es el lugar donde se resguarda los fines de semana, pues necesitaba "estar en contacto con la naturaleza".

Allí se encontró con Bertín Osborne al que le confesó estar muy nerviosa ante la que sería posiblemente su "entrevista más difícil". "Tengo que hacerlo. El dolor compartido es necesario y contigo, que te conozco de toda la vida y te quiero montón... quizá también sea tu entrevista más difícil, pero al abrirme contigo estoy encantada".

"Quiero ponerme un vestido muy especial, sabía que tenía que ponerme algo con historia para la ocasión y he elegido algo que lleva 30 años en una percha. Es el vestido que llevé cuando fui a Italia para contarle a mis suegros que iba a nacer Álex con Lecquio", confesó antes de empezar la entrevista más dura de su vida.

. @anitaobregon elige para la entrevista con @BertinOsborne el vestido que llevó cuando le anunció a la familia de Alessandro Lecquio que estaba embarazada de su hijo Álex. #MiCasaAnaObregón pic.twitter.com/RJMCCvdaq5 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 21 de febrero de 2022

Un vestido negro de Chanel con el que Ana Obregón ha querido hacer un guiño a Aless pero también a su ex pareja y padre de su hijo, Alessandro Lequio.

Ana aseguró que hacía tiempo que había dejado de mirar lo que se ponía, y optaba por prendas cómodas y sencillas. "Solo visto en blanco y negro, el blanco es luto en muchas religiones, pero es fe. No me pide el cuerpo llevar todavía colores. Facilísimo vestirse, tengo una silla con toda la ropa, ni siquiera entro en mi armario. No quiero perder tiempo en vestirme, con lo que era yo...", bromeó.