Ana Obregón se ha enfrentado a la entrevista más dura de su vida. La actriz fue la primera invitada de la nueva temporada de 'Mi Casa es la tuya' y su charla con Bertín Osborne se ha convertido en una auténtica lección de vida.

La bióloga se abrió en canal y contó, sin ningún tapujo, como fue la dura enfermedad que vivió su hijo Aless Lequio, que falleció en mayo de 2020 a los 27 años de edad. Nunca antes se había mostrado así pero, Ana quiso "soltar todo para olvidar" haciendo un homenaje al que ella considera el amor de su vida.

Durante su charla con Bertín, Ana dio un testimonio desgarrador en el que no solo habló de la enfermedad y lo mucho que sufrió su hijo sino, de como se sintió ella cuando se quedó sola. "Estuve seis meses tirada en una cama sin dejar de llorar", unas confesiones que emocionaron a Bertín.

Aseguró que gracias a sus amigos está consiguiendo levantar poco a poco el vuelo y por esa razón, el presentador quiso contar con la presencia de unos cuantos para que le hicieran compañía en ese duro trago. Boris Izaguirre, Susana Uribarri, Armando Raul Castillo y Luis Rollán estuvieron a su lado para compartir anécdotas.

Rollán fue el encargado de preparar la comida y fue entre fogones cuando Ana Obregón hizo una confesión desconocida hasta el momento. La actriz recordó que llegó a ser uno de los objetivos de ETA. Según dijo, la organización terrorista contaba con informes donde se detallaba cada uno de sus movimientos, por dónde se movía, quiénes eran sus compañías... pero algo sucedió y puso fin a la persecución.

. @anitaobregon estuvo amenazada por ETA pero dejaron de seguirla cuando se quedó embarazada de Álex. “Mi hijo me salvó la vida”. #MiCasaAnaObregón pic.twitter.com/WYvbhwiJm6 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 21 de febrero de 2022

"Me quitaron de la lista negra cuando me quedé embarazada de Álex, ya en ese momento me salvó la vida", aseguró la actriz, que reconoció que hasta hace poco omitía esta historia porque sentía temor al compartirla:

"Ahora lo puedo contar, porque antes me daba miedo. Cuando encontraron a Ortega Lara, en el zulo había una lista de seguimiento sobre mí. ¿El ultimo seguimiento sabes cuál fue? 'Se quedó embarazada'. Mi hijo me salvó la vida", narró, con una sonrisa, en alusión al secuestro del funcionario de prisiones José Ortega Lara.