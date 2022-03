Ana Obregón sufre un nuevo varapalo. La actriz se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su vida tras el fallecimiento de su hijo Aless y la posterior perdida de su madre y ahora, cuando está sacando fuerzas para intentar seguir adelante recibe otro revés. La actriz está siendo investigada por un posible delito de calumnias.

Según ha publicado el portal 'Vanitatis', el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha admitido a trámite la querella interpuesta por Antonia Dell´Atte después de que la bióloga la acusará en redes sociales de haber falsificado su denuncia a Alessandro Lequio por malos tratos cuando eran matrimonio.

Poco antes del pasado verano, la italiana acusó a la presentadora de un delito de calumnias y la jueza considera que hay indicios para investigar los hechos por lo que Ana Obregón tendrá que declarar como investigada.

La declaración estaba prevista para este mes de febrero, pero por causas ajenas al juzgado se ha tenido que posponer. "Las mismas fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya advierten que la declaración deberá tener lugar en unas semanas", constata el portal. La declaración será telemática, por lo que Ana no estará obligada a volver a Barcelona, ciudad donde vivió el capítulo más doloroso de su vida.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Después del estreno de la serie documental de Rocío Carrasco y ante la reacción de Alessandro Lequio (que se mostró muy crítico con Rocío Carrasco), Antonia Dell'Atte quiso mostrar públicamente su apoyo a la hija de Rocío Jurado y cargar contra su exmarido, publicando en sus redes sociales la denuncia por malos tratos que interpuso contra él en el año 1991, asegurando que la justicia le había dado la razón.

Ana, que está muy unida a Alessandro, no dudó en salir en su defensa, acusándola de haber falsificado la denuncia: "Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación. Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica, que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado. Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor", publicaba la actriz en su cuenta de Instagram.

Unas acusaciones a las que Antonia no tardó en contestar, anunciando una demanda a Obregón por calumnias. La querella ha sido admitida a trámite, obligando a la bióloga a declarar en las próximas semanas. Ana se enfrenta a una posible pena de prisión que va de 6 meses a 2 años, o una multa de 12 a 24 meses.