Adiós a la humedad de la pared sin pintar: las 20 gotas que la dejan como nueva

Limpiar paredes no lavables no es fácil porque hay que tener cuidado de no dañar la pintura. Hay muchos remedios, pero en la base, independientemente del producto que elijas, lo que marca la diferencia es la delicadeza. Y también la suavidad del paño que utilices. La diferencia entre una pintura lavable y una transpirable es que la primera es satinada, mientras que la segunda es mate. Por lo tanto, si no sabemos con qué pintura se pintó la pared, basémonos en el brillo de la misma. La pintura lavable, por muy de alta calidad que sea, no siempre se puede limpiar. Depende de las manchas, del tipo de halo dejado y del tiempo transcurrido. Algunas manchas, como las de aceite, salsa o café, no desaparecen y puede ser obligatorio volver a pintar. Podríamos optar entonces por colores manchables o especiales.

Sin encalar, eliminamos el moho y la suciedad mezclando bicarbonato y vinagre en el primer caso y agua y jabón neutro en el segundo. En el caso del moho, recordamos taparnos la nariz y la boca con una mascarilla cuando limpiemos, para no inhalar los residuos que estamos eliminando. En el segundo caso utilizamos una esponja de microfibra y actuamos con suavidad para no dañar la mancha. El vinagre y el bicarbonato son agentes blanqueadores, por lo que hay que tener cuidado. Debemos probar a limpiar un rincón escondido y ver cómo reacciona la mancha antes de proceder con la mancha de moho más grande y visible. Para la suciedad también podemos utilizar peróxido de hidrógeno, y después secar la pared con un secador de pelo.

Eliminar el moho sin pintar

Las manchas de moho son bastante insidiosas y siempre debemos prevenir el problema antes que solucionarlo. Si buscamos un remedio eficaz pero suave porque hemos pintado la pared recientemente y han aparecido manchas de moho inesperadas, podemos probar algo especial.

El extracto de semilla de pomelo es estupendo para combatir el moho. Podemos encontrarlo en herbolarios o prepararlo en casa. Todo lo que necesitas son 20 gotas diluidas en dos tazas de agua que luego pulverizas sobre la mancha. De nuevo, ten cuidado de frotar ligeramente para no estropear la mancha.

En el caso de la pintura lavable pero coloreada, debemos utilizar un paño blanco y escurrirlo bien antes de pasarlo empapado en los productos que hayamos decidido utilizar. Debemos dar toques y no frotar y esperar a que el jabón actúe. Esto puede tardar hasta media hora, así que déjalo secar y evalúa el resultado. Para eliminar restos de detergente, podemos pasar un trapo humedecido para secarlo. Si las manchas de suciedad no desaparecen y no nos queda más remedio que volver a pintar, podríamos pensar en un tinte acrílico. Penetra profundamente en los poros eliminando las manchas, resiste las sustancias alcalinas y absorbe poca agua.

Las resinas acrílicas se suelen utilizar para pintar exteriores, pero en el caso de las manchas persistentes, podrían ser un recurso a utilizar como solución al problema.